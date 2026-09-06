Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Hüseyin Çimşir: Elimde sihirli değnek yok

        Hüseyin Çimşir: Elimde sihirli değnek yok

        Gençlerbirliği'ni 5-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu. Çimşir, elinde sihirli bir değneğin olmadığını belirterek oyuncuların önemli bir reaksiyon gösterdiğini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 23:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hüseyin Çimşir: Elimde sihirli değnek yok

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Trabzonspor'da takımın başında sahaya çıkan Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Çimşir, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Kısa sürede oyuncularımız reaksiyon verdiler. İstekleri ve arzuları çok iyiydi. Böyle bir kadronun kurulmasında emeği geçen başta Başkan Ertuğrul Doğan olmak üzere herkese teşekkür etmek gerekiyor. Büyük bir emek verilerek bu kadro kuruldu. İyi bir maç oldu. Parça parça eksikliklerimiz var ancak bunların çalışılarak giderilebilecek eksiklikler olduğunu düşünüyorum" dedi.

        REKLAM

        "ÇOK FAZLA ÇALIŞMA FIRSATIMIZ OLMADI"

        Takımla kısa süredir birlikte olduklarını hatırlatan Çimşir, "Pratikte çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. Cuma günü sadece taktiksel anlamda çalıştık. Bu sürede oyuncuların enerjilerine dokunmaya çalıştık. Konuşarak ve teorik olarak bazı şeyler anlattık. Antrenmanlardaki istekleri bize zaten geri dönüş vermişti. Maça da istediğimiz gibi başladık. Oyuncu grubunun isteğinden memnunum. Yavaş yavaş, adım adım yukarıya doğru gideceğiz" ifadelerini kullandı.

        "ELİMDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK"

        Takımın geleceğine güvendiğini vurgulayan Hüseyin Çimşir, "Benim elimde sihirli değnek yok. Bu işi yapan oyuncular. Üç günde yapabileceğimiz şeyler de kısıtlı. Ancak kaybedilmiş hiçbir şey yok. Bu sezon Trabzonspor her zaman zirveyi hedefleyecek. Bu takıma güveniyorum. Bunu bir hayal olarak sunmuyorum. Bu oyuncuların 3 kulvarda da yarışın içerisinde olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "ONUACHU'NUN ŞANSSIZLIĞINI KIRMASI ÖNEMLİ"

        Paul Onuachu'nun sakatlık durumuyla ilgili de bilgi veren Çimşir, ciddi bir problem bulunmadığını belirterek, "Onuachu'nun sakatlığıyla ilgili çok ciddi bir şey yok. Her oyuncuyla konuştuğum gibi onunla da konuştum. Rahmetli Özkan Sümer'in bir sözünü kendisine hatırlattım. Bir forvet oyuncusu pozisyona giriyorsa mutlaka atacaktır, korkmayın. Bugün de pozisyonlara girdi ve golünü attı. Şanssızlığını kırdı. Adım adım ileriye doğru gideceğiz" dedi.

        "TRABZONSPOR HER MAÇA FAVORİ OLARAK BAŞLAMALI"

        Trabzonspor'un sahaya her zaman kazanma anlayışıyla çıkması gerektiğini ifade eden Çimşir, "Trabzonspor'un her oynadığı maça favori olarak başlaması gerekiyor. Her zaman bu tarz oynamaya çalışacağız. Oyuncu grubuyla bu yolu adım adım yürüyeceğiz. Biz oyunculara bu süreçte sadece dokunuş yapmaya çalıştık. Çok fazla bir şey yapmadık. Kazandıkça güvenleri artacak, oyun da yukarı çıkacak. Bazı problemlerimiz ve geçiş oyununda sıkıntılarımız var. Bunları düzeltmek için çalışacağız" diye konuştu.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #trabzonspor
        #hüseyin çimşir
        #gençlerbirliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        İnancın manifestosu
        İnancın manifestosu
        Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Rusya: Almanya yine savaş istiyor
        Rusya: Almanya yine savaş istiyor
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Derbi Avrupa basınında!
        Derbi Avrupa basınında!
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        AB sınırlarında kuyruk alarmı
        AB sınırlarında kuyruk alarmı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        Ölüm günleri de aynı
        Ölüm günleri de aynı
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Mutluyum, huzurluyum"