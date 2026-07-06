Trendyol Süper Lig'de fikstür belli oluyor!
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun programına dair bir açıklama yaptı.
2026-2027 sezonu fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirileceği duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak." denildi.
DİĞER LİGLERDE FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 10 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Nesine 2. Lig'in yeni sezonunun fikstür çekimi ise 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te, Nesine 3. Lig'in fikstür çekimi ise 14 Temmuz Salı günü saat 14.00'te aynı yerde gerçekleştirilecek.