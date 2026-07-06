Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de fikstür belli oluyor!

        Trendyol Süper Lig'de fikstür belli oluyor!

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 14:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Süper Lig'de fikstür belli oluyor!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun programına dair bir açıklama yaptı.

        2026-2027 sezonu fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

        Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak." denildi.

        DİĞER LİGLERDE FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 10 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

        Nesine 2. Lig'in yeni sezonunun fikstür çekimi ise 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te, Nesine 3. Lig'in fikstür çekimi ise 14 Temmuz Salı günü saat 14.00'te aynı yerde gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın eski lideri Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı

        ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'la görüştü
        Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'la görüştü
        "NATO Ankara'ya doğru yola çıktı"
        "NATO Ankara'ya doğru yola çıktı"
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Kamera olmayan yerleri seçmişler... Kurgu kazayla büyük soygun!
        Kamera olmayan yerleri seçmişler... Kurgu kazayla büyük soygun!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Otomobilin çarptığı 21 yaşındaki avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı 21 yaşındaki avukat kahretti!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        Canları yana yana öğrendiler
        Canları yana yana öğrendiler
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız