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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Türk Telekom, Eurocup'ta yarın London Lions'a konuk olacak

        Türk Telekom, Eurocup'ta yarın London Lions'a konuk olacak

        Türk Telekom Basketbol Takımı, Eurocup B Grubu'ndaki 5. maçında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi London Lions ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Eurocup'ta çıktığı 4 maçın 3'ünde sahadan yenilgiyle ayrılan Türk Telekom, İngiliz ekibine karşı kazanarak kötü gidişatı durdurmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 10:38 Güncelleme:
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        Türk Telekom, Eurocup'ta çıkış arıyor!

        Eurocup B Grubu'ndaki 5. maçında Türk Telekom Basketbol Takımı, yarın deplasmanda İngiliz ekibi London Lions'a konuk olacak.

        Copper Box Arena'daki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

        Gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup olan Türk Telekom, ikinci haftada Maxima Roma'ya karşı 92-77 galip geldi. Üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Umana Reyer'e 75-65 kaybeden başkent ekibi, Siauliai Basketbol'a da 94-84 yenildi.

        Organizasyona iyi başlayamayan mavi-beyazlılar, B Grubu'nda 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 8'inci ve son sırada yer alıyor. Grupta iki galibiyet alan London Lions ise 3. sırada bulunuyor.

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        Ankara temsilcisi, İngiliz ekibiyle daha önce oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünde galip geldi.

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        #türk telekom
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