Türk Telekom, Eurocup'ta yarın London Lions'a konuk olacak
Türk Telekom Basketbol Takımı, Eurocup B Grubu'ndaki 5. maçında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi London Lions ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Eurocup'ta çıktığı 4 maçın 3'ünde sahadan yenilgiyle ayrılan Türk Telekom, İngiliz ekibine karşı kazanarak kötü gidişatı durdurmak istiyor.
Giriş: 27 Ekim 2026 - 10:38 Güncelleme:
Eurocup B Grubu'ndaki 5. maçında Türk Telekom Basketbol Takımı, yarın deplasmanda İngiliz ekibi London Lions'a konuk olacak.
Copper Box Arena'daki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup olan Türk Telekom, ikinci haftada Maxima Roma'ya karşı 92-77 galip geldi. Üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Umana Reyer'e 75-65 kaybeden başkent ekibi, Siauliai Basketbol'a da 94-84 yenildi.
Organizasyona iyi başlayamayan mavi-beyazlılar, B Grubu'nda 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 8'inci ve son sırada yer alıyor. Grupta iki galibiyet alan London Lions ise 3. sırada bulunuyor.
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Ankara temsilcisi, İngiliz ekibiyle daha önce oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünde galip geldi.
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