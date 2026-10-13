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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Türk Telekom'un rakibi Umana Reyer!

        Türk Telekom'un rakibi Umana Reyer!

        Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası (EuroCup) B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Umana Reyer ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Türk Telekom'un rakibi Umana Reyer!

        Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Umana Reyer ile karşı karşıya gelecek.

        Palasport Taliercio Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

        Gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup olan Türk Telekom, ikinci haftada ise Maxima Roma'yı 92-77 yendi.

        B Grubu'nda tüm takımların birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunurken başantrenör Erdem Can yönetimindeki başkent ekibi, averajla 4. sırada yer alıyor.

        Mavi-beyazlılar, İtalyan rakibiyle daha önce oynadığı karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

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        #türk telekom
        #EuroCup
        #Umana Reyer
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