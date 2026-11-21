Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 40. Dünya Kongresi, Dominik Cumhuriyeti’nin Punta Cana kentinde, üye ülke federasyon başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Üç gün sürecek kongrede ülkemizi; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda FIVB Voleybol Konsey Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, TVF Uluslararası İlişkiler ve Organizasyon Direktörü Nilüfer Başak Shimonsky ve TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç temsil ediyor.

Kongrenin ilk gününde söz alan TVF Başkanı ve FIVB Voleybol Konsey Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, son iki yılda Voleybol Konseyi bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Üstündağ, sunumunda konseyin faaliyetlerini, dünya voleyboluna katkı sağlayan çalışmalarını ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini delegelerle paylaştı.

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Konuşmasında dünya voleybolunun geleceğine yönelik ortak hedeflere dikkat çeken Üstündağ, “Bizler, voleybolun yalnızca bugünü için değil, gelecek nesiller için de daha güçlü, daha adil, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir spor olması hedefiyle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. FIVB Kongresi'nde Voleybol Konseyi'nin çalışmalarını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Üstündağ, yürütülen çalışmaların dünya voleyboluna kattığı değerin önemine vurgu yaptı.

Üstündağ’ın sunumunda ortaya koyduğu çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri, kongreye katılan uluslararası voleybol temsilcileri tarafından ilgiyle takip edildi. Dünya voleybolunun gelişimine yönelik ortaya koyduğu vizyon ve Voleybol Konseyi bünyesinde yürütülen çalışmalar, federasyon temsilcilerinden destek ve takdir gördü.

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FIVB 40. Dünya Kongresi, 22 Kasım Pazar günü sona erecek.