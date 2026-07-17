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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ümraniyespor: 1 - Galatasaray: 5 | MAÇ SONUCU

        Ümraniyespor: 1 - Galatasaray: 5 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 23:33 Güncelleme:
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        G.Saray'dan Ümraniye'ye farklı tarife!

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında konuk olduğu Ümraniyespor'u 5-1 yendi.

        Sarı-kırmızılı ekip, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki karşılaşmaya Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Arda Ünyay, Eyüp Aydın, Kazımcan Karataş, Gabriel Sara, Renato Nhaga, Can Armando Güner, İlkay Gündoğan, Berat Luş ve Ada Yüzgeç ilk 11'i ile sahaya çıktı.

        Ümraniyespor ise Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Tomislav Glumac, Ali Yaşar, Atalay Babacan, Serkan Göksu, Andrej Djokanovic, Cebio Soukou, Yusuf Deniz Şaş ve Melih Bostan 11'iyle karşılaşmaya başladı.

        Ev sahibi ekip, 13. dakikada Mustafa Eser'in golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar ise 35. dakikada Ada Yüzgeç'in rakip fileleri havalandırmasıyla durumu 1-1'e getirdi. Galatasaray, sonrasında 42. dakikada Kazımcan Karataş'ın golüyle öne geçerek soyunma odasına 2-1 önde gitti.

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        İkinci devreye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 60. dakikada Can Armando Güner'in frikik golüyle ve 62. dakikada Berat Luş'un ağları sarsmasıyla skoru 4-1'e getirdi. Mücadelenin 70. dakikasında sonradan oyuna giren Arda Tagay ile durumu 5-1 yapan sarı-kırmızılı takım, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        İkinci yarıda sarı-kırmızılı oyunculardan Lucas Torreira, Yusuf Sivaslıoğlu, Lesley Ugochukwu, Eyüp Can Karasu, Arda Tagay, Furkan Koçak, Dağhan Kahraman, Yalın Dilek, Berat Yılmaz ve Oğulcan Yançel oyuna dahil oldu.

        ABDULLAH KAVUKCU MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

        Galatasaray Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu, stada gelerek maçı takip etti.

        Kavukcu, Ümraniyespor-Galatasaray maçını kendisi için ayrılan özel yerden izledi.

        Galatasaray'ın genç oyuncusu Ada Yüzgeç, attığı gol sonrası yakın zamanda sarı-kırmızılılardan ayrılan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile özdeşleşen gol sevincini yaptı.

        LESLEY UGOCHUKWU İLK MAÇINA ÇIKTI

        Sarı-kırmızılıların yeni transferi Lesley Ugochukwu, Galatasaray formasıyla ilk kez hazırlık maçında görev aldı.

        Fransız oyuncu, karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna dahil oldu.

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