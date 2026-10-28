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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Valencia Basket: 86 - Fenerbahçe Tarfin: 78 | MAÇ SONUCU

        Valencia Basket: 86 - Fenerbahçe Tarfin: 78 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin, 8. hafta maçında konuk olduğu İspanya ekibi Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sezon EuroLeague'deki 2. mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 00:48 Güncelleme:
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        F.Bahçe, Valencia'da kayıp

        Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'deki 8. maçında Valencia Basket'e deplasmanda 86-78 mağlup olarak 3 maç sonra kaybetti.

        İspanyol ekibi 6. galibiyetine imza atarken, sarı-lacivertliler 2. yenilgisini aldı.

        Valencia Basket'te Shorts 23 sayıyla maçın en skorei olurken, Fenerbahçe'de Baldwin 19 sayıyla mücadele etti.

        SALON: Roig Arena

        HAKEMLER: Damir Javor, Sergio Silva, Guido Giovannetti

        VALENCIA BASKET: Osetkowski 4, Taylor 16, Shorts 23, Sako 9, Brooks 16, Mirotic 12, Rivero 4, Corbalan 2, Gueye, Moore, Cardenas, Puerto

        FENERBAHÇE TARFİN: Shields 18, Horton-Tucker 5, Forrest 6, Key 2, Baldwin 19, Melli 5, Larkin 4, Clyburn 15, Sertaç Şanlı 4, Silva, Sargiunas, Bingham

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        1’İNCİ PERİYOT: 19-9

        DEVRE: 36-25

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-46

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