Valencia Basket: 86 - Fenerbahçe Tarfin: 78 | MAÇ SONUCU
EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin, 8. hafta maçında konuk olduğu İspanya ekibi Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sezon EuroLeague'deki 2. mağlubiyetini aldı.
Giriş: 28 Ekim 2026 - 00:48 Güncelleme:
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'deki 8. maçında Valencia Basket'e deplasmanda 86-78 mağlup olarak 3 maç sonra kaybetti.
İspanyol ekibi 6. galibiyetine imza atarken, sarı-lacivertliler 2. yenilgisini aldı.
Valencia Basket'te Shorts 23 sayıyla maçın en skorei olurken, Fenerbahçe'de Baldwin 19 sayıyla mücadele etti.
SALON: Roig Arena
HAKEMLER: Damir Javor, Sergio Silva, Guido Giovannetti
VALENCIA BASKET: Osetkowski 4, Taylor 16, Shorts 23, Sako 9, Brooks 16, Mirotic 12, Rivero 4, Corbalan 2, Gueye, Moore, Cardenas, Puerto
FENERBAHÇE TARFİN: Shields 18, Horton-Tucker 5, Forrest 6, Key 2, Baldwin 19, Melli 5, Larkin 4, Clyburn 15, Sertaç Şanlı 4, Silva, Sargiunas, Bingham
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1’İNCİ PERİYOT: 19-9
DEVRE: 36-25
3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-46
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