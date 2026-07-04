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        Haberler Spor Tenis Wimbledon'da Swiatek elendi, Zverev son 16 turuna kaldı!

        Wimbledon'da Swiatek elendi, Zverev son 16 turuna kaldı!

        Wimbledon'da Iga Swiatek elendi, Alexander Zverev son 16 turuna kaldı!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 20:59 Güncelleme:
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        Swiatek elendi, Zverev son 16 turuna kaldı!

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Iga Swiatek elenirken, tek erkeklerde Alexander Zverev, adını son 16 turuna yazdırdı.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuva, 3. tur müsabakalarıyla sürdü.

        Dünya 3 numarası Alman raket Alexander Zverev, ABD'li tenisçi Marcos Giron'u 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle yenerek son 16'ya yükseldi.

        Tek kadınlarda ise dünya 3 numarası Polonyalı sporcu Iga Swiatek, Filipinli raket Alexandra Eala'ya 7-6 ve 6-2'lik setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

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