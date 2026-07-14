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        Yann Sommer, Club Brugge'da!

        Inter forması giyen İsviçreli file bekçisi Yann Sommer, Club Brugge'a transfer oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 11:31 Güncelleme:
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        Yann Sommer, Club Brugge'da!

        Belçika ekiplerinden Club Brugge, Inter ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki İsviçreli file bekçisi Yann Sommer’i kadrosuna kattı.

        Avrupa ekiplerinin yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Belçika ekiplerinden Club Brugge, Inter ile sözleşmesi sona eren Yann Sommer ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Tecrübeli file bekçisinin ismi bir dönem Türk takımlarıyla da anılmıştı.

        Club Brugge’dan yapılan paylaşımda, “Yeni bir bölümün başlangıcı” ifadelerine yer verildi.

        Yann Sommer geçtiğimiz sezon, Inter formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçın 19'unda kalesini gole kapamaya başardı.

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