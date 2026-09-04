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        Yüksel Yıldırım: Dünü asla unutmadık ve unutmayacağız

        Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübün geçmişte yaşadığı sorunları unutmadıklarını belirterek, kırmızı-beyazlıları Türkiye'nin en değerli 5 büyük kulübünden biri haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        "Dünü asla unutmadık ve unutmayacağız"

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişini inkar edenler, geleceğini asla inşa edemezler" ifadelerini kullandı.

        Samsunspor’a kendilerinden önce yapılanları unutmadıklarını belirten Yıldırım, "Biz bizden önce Samsunspor’a yapılanları asla unutmadık ve bunları bilerek geldik. Bu kulübü Şampiyonlar Ligi’nde almadık. Türkiye’nin en değerli 5. büyük kulübü yapmak için gecemizi gündüzümüzü birbirine katarak, vücudumuzu taşın altına koyarak ve içimizdeki İrlandalılara rağmen başarılı olmaya ant içtik" dedi.

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        Hedeflerine Samsunspor’a inananlarla birlikte ulaşacaklarını ifade eden Yıldırım, "Biz bunu bize inananlarla birlikte, yaz demeden kış demeden, inanarak çalışıp başaracağız. İnananların hikayesi mutlu biter" şeklinde konuştu.

        "HEDEFİMİZ; SAMSUNSPOR'UMUZU HAK ETTİĞİ YERLERE GETİRMEK"

        Samsunspor’un başarısının yanı sıra kentteki çocukların mutluluğunun da kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Yıldırım, "Tek beklentimiz Samsun’daki çocukların yüzünün gülmesidir. Biz eski yönetimlerdeki gibi ağlatılan ve üzülen yeni nesil çocuklarımızı yetiştirmeyeceğiz. Onlar hep gülen, kazanan ve mutlu olan çocuklar olacaklar" diye konuştu.

        Yıldırım, Samsunspor’un kentin en büyük markası olduğunu aktararak, "Hedefimiz Samsun şehrinin en büyük markası olan Samsunspor’umuzu birlikte hak ettiği yerlere getirmektir. Dünü asla unutmadık ve unutmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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        #Samsunspor
        #Yüksel Yıldırım
        #açıklama
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