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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez'den Guangzhou Açık'a 2. turda veda!

        Zeynep Sönmez'den Guangzhou Açık'a 2. turda veda!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık Kadınlar Turnuvası'nın 2. turunda İsviçreli Jil Teichmann'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez'den 2. turda veda!

        Dünya sıralamasının 64. basamağındaki Zeynep, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen turnuvada ikinci turda dünya sılamasının 168. basamağındaki İsviçreli Jil Teichmann ile karşılaştı.

        Mücadelede ilk seti 6-4 alan milli tenisçi, ikinci seti 6-3, üçüncü seti ise 6-1 kaybederken, korttan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'a ikinci turda veda etti.

        Zeynep, turnuvanın ilk tur maçında klasmanın 88 numarası Sorribes Tormo'yu 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) yenmişti.

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