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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez'den Wuhan Açık'a ilk turda veda!

        Zeynep Sönmez'den Wuhan Açık'a ilk turda veda!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Wuhan Açık'ta Kazak sporcu Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek ilk turda elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 11:47 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez ilk turda veda etti!

        Dünya sıralamasının 59. basamağındaki Zeynep, Wuhan kentinde düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki organizasyonun ilk turunda klasmanın 79 numarası Yulia Putintseva ile sert zeminde karşılaştı.

        Mücadeleyi 2-1 (7-6, 3-6, 5-7) kaybeden 24 yaşındaki milli tenisçi, turnuvaya ilk turda veda etti.

        Zeynep, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Putintseva'ya 2-1 yenilmişti.

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        #Zeynep Sönmez
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