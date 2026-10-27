Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi 4 Kasım'da yapılacak

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi 4 Kasım'da yapılacak

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 15:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye Kupası'nda kura zamanı!

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminin tarihi belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

        Kura çekimine, 3. eleme turunu geçecek 36 takım ve 4. turdan itibaren dahil olacak 18 takımla birlikte toplam 54 takım katılacak.

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi

        Antalya'nın Akseki ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu çiftin otomobili, yolun yaklaşık 15 metre aşağısına yuvarlanmış halde bulundu. Kazada 85 yaşındaki Ahmet Şen hayatını kaybederken, eşi Teslime Şen yaralandı. Şen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.(İHA)

        #türkiye kupası
        #kura çekimi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Netanyahu: Seçim çalınmaya çalışılıyor
        Netanyahu: Seçim çalınmaya çalışılıyor
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        İstanbul'da sağanak! Korkutan görüntüler!
        İstanbul'da sağanak! Korkutan görüntüler!
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Emekli aylıklarına 3 zam senaryosu
        Emekli aylıklarına 3 zam senaryosu
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        Maktul 14, katili 15 yaşında! Akran cinayetinden kan davası çıktı
        Maktul 14, katili 15 yaşında! Akran cinayetinden kan davası çıktı
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Hamaney'den "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi mesajı
        Hamaney'den "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi mesajı
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        2026'nın yaşayan en seksi erkeği: Noah Wyle
        2026'nın yaşayan en seksi erkeği: Noah Wyle
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı