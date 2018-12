Marca, “Yan hakeme tavır koyan Arda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı” derken, El Mundo Deportivo “Yan hakemi iteleyen Arda, kendisini dışarıda buldu. Arda, bu hareketiyle Barcelona’yı 300 bin Euro’dan etti” dedi. AS ise “Arda bu sinirli halini İspanya’da da zaman zaman sergiliyordu” ifadelerini kullandı. En çok izlenen TV kanallarından Antena 3, Barcelona’nın Arda’yı göndermekle doğru yaptığı yorumunda bulundu. Arda Turan ile ilgili en büyük şaşkınlığı İngilizler yaşadı. İngiliz basını Arda için “Türk lejyoner, aklını kaçırmış” yorumunu yaptı. FATİH TERİM Nerede kalmıştık' tweetiyle 'yuvam' dediği Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim, sarı-kırmızılıları 21. şampiyonluğuna taşırken kendisi de 7. lig zaferini elde etti...

Son dönemde futbol dışında hemen hemen her konu ile Türkiye’nin hatta dünyanın gündemine girmeyi başaran Arda Turan, kendi elleri ile sonunu hazırlarken, Avrupa basını da yaşananlara kayıtsız kalmadı. İspanya’da hemen hemen her gazetede Arda Turan’ın hakemi itip kakması geniş şekilde yer aldı.

Fatih Terim şampiyonluğun ardından resmi twitter hesabından Şampiyonlar Ligi’nin resmi hesabını etiketleyerek “Knock knock! Guess who is back!” (Tahmin edin kim geri döndü) mesajıyla kapıyı çaldı. İmparator’un bu mesajı sosyal medyada on binlerce kez paylaşıldı. Şampiyonlar Ligi'ne "Bilin bakalım kim döndü?" tweetiyle dönüş yapan Terim, Devler Ligi'nde beklediğini bulamadı. Galatasaray, Porto, Schalke ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu grupta 3. oldu.





Geride kalan sezon sakin bir görüntü çizen Fatih Terim, bu sezon ise 'bilinen' Fatih Terim'e döndü. Fenerbahçe maçının son düdüğünün ardından yaşanan olaylarda Roberto Soldado'yu ittiği tespit edilen Terim'e 7 maç ceza verildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçı sonrasında cezaları yorumlayan Terim'e bu açıklamalarından dolayı 3 maç daha ceza verildi. Fatih Terim, 2018'i davalık olduğu TFF ile 'savaş' içerisinde kapattı...



Lokomotiv Moskova maçı öncesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sorulan Terim, "Dünyalar kadar büyük bir hayalim var. Neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı. Santrfor eksiği, cezalar ve sakatlıklarla boğuşan Terim, gruptan çıkmayı başaramasa da aynı 1999-2000 sezonunda olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi biletini elde etti.





CENGİZ ÜNDER





Altyapısıyla dikkatleri çeken Altınordu'dan yetişen, kısa bir Medipol Başakşehir macerası sonrasında İtalya'nın başkenti Roma'nın yolunu tutan Cengiz Ünder, 2018 yılında en çok dikkat çeken Türk sporculardan oldu. Türkiye'de bir takımda forma giyip de en yüksek bonservis ücretiyle yurt dışına transfer olan Türk futbolcu rekorunu kıran Cengiz, kendini Roma'da da kabul ettirdi.

Serie A'daki ilk sezonunda 7 gol atan Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterirken esas patlamasını bu sezon yaptı. Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki 6 maçında 3 gol 1 asist üreten Cengiz, Avrupa devlerini peşine takarken Roma camiasının da en sevdiği isimlerin başında geldi. Totti'nin biyografisinin tanıtımında konuşan Roma Kaptanı Daniele De Rossi, Cengiz'in Totti'nin yerini almak için hazır olduğunu dile getirdi.