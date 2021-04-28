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Sporla yüzü gülen zihinsel engelli Mert'in hayali Galatasaraylı futbolcularla tanışmak

İzmir'de orta derecede mental retardasyon (zeka geriliği) rahatsızlığı bulunan ve spor sayesinde önemli bir gelişim trendi yakalayan 21 yaşındaki Mert Aktaş, Galatasaraylı futbolcularla tanışmayı hayal ediyor.

Sporla yüzü gülen zihinsel engelli Mert'in hayali Galatasaraylı futbolcularla tanışmak
AA

Henüz 10 aylıkken epilepsi nöbeti geçiren, yürüme ve konuşmada problemler yaşayan Aktaş'a orta derecede mental retardasyon teşhisi kondu.

Ailesinin 19 aylıkken özel eğitim merkezine gönderdiği Aktaş eğitimlerini hiç aksatmadı.

Ekrem Hayri Üstündağ İlköğretim Okulu'na kaynaştırma öğrencisi olarak başlayan Aktaş, 4 yılda okuma ve yazma öğrendi.

Davranış bozukluğu ve iletişim problemleri yaşayan Mert, ilerleyen yıllarda basketbol, yüzme, masa tenisi, izcilik, seramik gibi spor ve sanat alanlarında uğraşlar edindi.

Masa tenisinde yarışmalara katılan ve 9 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Özel Çocuklar Basketbol Spor Okulu'nda basketbol oynayan Aktaş'ın iletişim problemleri ve davranış bozukluklarında azalma gözlendi.

İş Uygulama Okulu'nda 12. sınıf öğrencisi olan Aktaş'ın bundan sonraki hedeflerinde ise basketbol hocalığı yapmak ve sıkı taraftarı olduğu Galatasaray'ın futbolcuları ile tanışmak var.

Aktaş, AA muhabirine, spor yaptıkça kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, salgın nedeniyle ara verdikleri basketbol antrenmanlarını çok özlediğini söyledi.

Galatasaray'ı desteklediğini söyleyen Aktaş, "Galatasaray'ı çok seviyorum. Futbolcularla oynamayı ve tanışmayı çok istiyorum. Henry Onyekuru ile tanışmayı çok istiyorum. İleride basket hocası olmak istiyorum. Basketbolu çok seviyorum." dedi.

Aktaş'ın annesi Aysun Aktaş da oğlu için çok büyük emek ve fedakarlık gösterdiğini, problemlerle karşılaştıkça oğlunu daha fazla etkinliğe yönlendirdiğini söyledi.

Oğlunun sporla çok değiştiğini ifade eden Aktaş, şunları söyledi:

"Göz teması yoktu, hiç konuşmuyordu. Göz temasına ve iletişim kurmaya başladı. Tane tane konuşuyor. Öfkeleri durdu, insanlarla iletişim kurmaya başladı. Kurallara ve komutlara uymaya başladı. İlk başta topu sürmeyi dahi beceremiyordu. Hocamızın yönlendirmesiyle sürmeye başladı, basket atmaya başladı."

- "Galatasaray sevgisi çok fazla"

Oğlunun sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu anlatan Aktaş, "Müthiş derecede Galatasaray bağımlısı. Yatağından yorganına kadar her şeyi Galatasaraylı. Maçları hiç kaçırmıyor." dedi.

Aktaş'ın basketbol hocası Umut Doğan ise Mert'le 5 senedir çalıştıklarını, Mert'in başladığı dönemden bu yana büyük bir gelişim kaydettiğini söyledi.

Mert'in ilk başta topu dahi sürmekte zorlandığını anlatan Doğan, "Genelde sağ elini kullandığı için sol elini kullanmakta çok zorluk çekiyordu. Onun üzerine çalıştık. Potaya soktuğu zaman sevindiği gibi sokamadığı zaman üzülmemesini sağlamak için uğraştık. Hem mental açıdan hem fiziksel açıdan geliştiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Doğan, Mert'in Galatasaray sevgisinin çok büyük olduğunu aktararak, "Kendisi Galatasaraylı, ben Fenerbahçeliyim. Zaman zaman atışıyoruz. Galatasaray takımıyla tanışmayı çok istiyor. Umarım öyle bir şansı olur." ifadelerini kullandı.

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