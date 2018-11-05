Sport Recife - Ceara maçı ne zaman?

Sport Recife ve Ceara, 06 Kasım 2018 Salı günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. 33 puanlı Sport Recife 19. sırada bulunuyor, Ceara 37 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Sport Recife, son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik aldı. Ceara, geride kalan 1 maçta 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 818 kodlu maçı oynayanlar; Sport Recife galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Ceara galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Sport Recife son hafta oynanan Ceara maçında 2-0 kazandı.

Ceara ise Sport Recife maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Sport Recife, 16 gol attı ve 15 gol yedi.

Ceara ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ceara, 11 gol atarken 17 gol yedi.

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