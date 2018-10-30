Sporting Charleroi - St Truiden düellosu

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Sporting Charleroi, 30 Ekim 2018 Salı günü St Truiden takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:30. Maç öncesi Sporting Charleroi 14 puanla 10. sırada, St Truiden 18 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sporting Charleroi, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. St Truiden son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 425. İddaa'da Sporting Charleroi kazanır 1.65, berabere biter 3.30, St Truiden kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sporting Charleroi son haftadaki Kortrijk müsabasında 2-0 yenildi.

St Truiden, Club Brugge karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Sporting Charleroi, 9 gol attı ve 9 gol yedi.

St Truiden ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. St Truiden, 8 gol atarken 10 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ