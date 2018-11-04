Sporting Cristal - Inti Gas Ayacucho sahaya çıkıyor

Sporting Cristal ve Inti Gas Ayacucho, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 00:00. Sporting Cristal 16 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Inti Gas Ayacucho 21 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Sporting Cristal, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Inti Gas Ayacucho son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 595 kodlu maçı oynayanlar; Sporting Cristal galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Inti Gas Ayacucho galibiyet oranı 0.00.

Sporting Cristal son haftadaki Universitario müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Inti Gas Ayacucho ise UTC Cajamarca maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Sporting Cristal, 9 gol attı ve 3 gol yedi.

Inti Gas Ayacucho, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Inti Gas Ayacucho 10 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ