Sportivo Luqueno - Olimpia maç önü

Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında Sportivo Luqueno ile Olimpia, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:30. Sportivo Luqueno 7 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Olimpia 4 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Sportivo Luqueno, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Olimpia, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 572 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sportivo Luqueno kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Olimpia sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sportivo Luqueno son haftadaki General Diaz müsabasında 2-0 kazandı.

Olimpia, Deportivo Santani karşılaşmaında 1-5 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sportivo Luqueno, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Olimpia, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Olimpia 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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