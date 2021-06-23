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Sputnik V aşısı yan etkileri nedir? Sputnik V aşısı koruma oranı kaç?

Rusya tarafından Koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısı 2 hafta içinde ülkemizde uygulanmaya başlayacak. Sinovac, Biontech ve Sputnik V aşıları vatandaşların tercihine sunulacak. Peki, Sputnik V aşısının koruma oranı nedir? Sputnik V aşısını kimler yaptırmalı? Uzman doktorlardan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sputnik V aşısı yan etkileri nedir? Sputnik V aşısı koruma oranı kaç?

Sputnik V aşısı yan etkileri nedir? Sputnik V aşısı koruma oranı kaç? Soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz Spuntik V aşısının Türkiye'ye teslim edileceğini duyurmasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşların tercihine sunulacak olan Sputnik V aşısının etkinlik oranı ile ilgili ayrıntılar uzman doktorlardan geldi.

SPUTNİK V AŞISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pandemi ile mücadelede aşılama çalışmaları hız kazanırken, Çin'in Sinovac ve Almanya'nın Biontech aşılarından sonra Rusya'nın Sputnik V aşısı da devreye girecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz Spuntik V aşısının Türkiye'ye teslim edileceğini duyurmuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, Sputnik V aşısının ilk partisinin Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Pazartesi günü ülkemize giriş yapan aşı Sputnik V aşısıydı. Hem aşı çeşitliliği hem de aşı miktarı anlamında hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. 'Adenovirüs' dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor. İncelemeler 10-15 sürüyor. Aşı bu hafta geldiği için 2 hafta içinde Sputnik aşısı uygulamaya girmiş olacak" dedi.

SPUTNİK V AŞISI KORUMA ORANI KAÇ?

Doç. Dr. Savaşçı, Sputnik V aşısının 65 ülkede uygulandığını belirterek, "Bütün veriler de antikor oluşturma oranının yüzde 97 olduğunu ortaya koydu. Bu aşının mekanizmasında 'postacı' olarak bizim bildiğimiz bir virüs, adenovirüs kullanılıyor. Burada farklı mekanizmalar ile vücutta antikor oluşturmayı tetikleyici oluşumlar kullanılıyor. Bu teknoloji de önceden uygulanmış ayrı bir teknoloji. İçinde virüs olması sakın halkımızı korkutmasın, sadece bunu taşıyıcı olarak kullanıyor. Bu mekanizmanın kişiyi hastalandırması mümkün değil. Etkinliğinin yüksek olması sevindirici. İki dozda da farklı adenovirüs tiplerinin kullanılması ekstradan antikor yoğunluğunun yüksek oranda oluşmasına neden oluyor. Ben de Biontech aşısı gönüllüsü olarak 3'üncü aşımı Sputnik aşısı yönünde kullanmayı talep edeceğim uygun görülürse" diye konuştu.

SPUTNİK V AŞISININ YAN ETKİLERİ

Doç. Dr. Savaşçı, "Aşılar; mide bulantısı, kol, kas ağrısı yapabilir, hafif grip belirtileri yapabilir. Burada da dikkat edilecek husus; aşı yaptırdıktan sonra herkes kendi doktoru gibi tedbirli davransın." dedi.

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