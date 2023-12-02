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        Haberler Magazin Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı?

        Squid Game 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

        Squid Game yeni sezon tarihi araştırmaları başladı. Netflix'in ilk sezonuyla tarihe geçmeyi başaran dizisi Squid Game'in yeni sezonuna ilişkin beklenen tarih duyurusu yapıldı. İlk sezonu 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dizinin yeni sezonunun yayın tarihi açıklanarak ilk fragmanı yayınlandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:09
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        Dünya çapında geniş kitlelere ulaşan, son yılların en çok izlenen yapımlarından biri olan Squid Game dizisinin 2. sezonu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Söz konusu duruma ilişkin Netflix, yeni sezonun ilk fragmanını izleyicilerin beğenisine sundu. İşte Squid Game 2. sezon hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        SQUID GAME 2. SEZONU NE ZAMAN?

        Squid Game'de Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini açıklamıştı.

        Söz konusu bekleyiş ile ilgili resmi açıklama geldi ve Squid Game'in yeni sezon tarihi 2023 Kasım ayı olarak duyuruldu. Ancak fenomen dizinin Kasım ayının hangi günü yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.

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        SQUİD GAME: THE CHALLENGE YAYINLANDI!

        Squid Game: The Challange yayınlandı. Dört yüz elli altı oyuncu, büyük para ödülü olan 4,56 milyon doları kazanmak için yarışıyor.

        Squid Game: The Challenge'da her oyuncu kendi sınırlarını zorluyor ve kazanmak için ne kadar ileri gidebileceklerini kendilerine sormaya zorlanıyor.

        SQUID GAME'İN KONUSU NEDİR?

        Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir.

        Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.

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        SQUID GAME OYUNCULARI KİMLER?

        Park Hae-soo

        Lee Jung- jae

        HoYeon Jung

        Oh Yeong-su

        Anupam Tripathi

        Heo Sung-tae

        Kim Joo-ryoung

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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