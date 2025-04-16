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        Haberler Bilgi Magazin SQUİD GAME 3. SEZON TARİHİ: Squid Game yeni sezon ne zaman? Netflix duyurdu: İşte Squid Game final sezonu tarihi

        Geri sayım! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

        Netflix'in dünya çapında ses getiren dizisi Squid Game, üçüncü sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanla birlikte heyecan dozunu artıran yapım, izleyicilere yeniden soluksuz bir hayatta kalma mücadelesi vadederken, yeni sezonun yayın tarihi de merak konusu oldu. İlk iki sezonuyla dikkat çeken Squid Game, 3. sezonuyla izleyici karşısına ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 23:33 Güncelleme: 20.04.2025 - 22:25
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        Squid Game geri dönüyor! Netflix’in yapımı, üçüncü sezon fragmanıyla gündeme geldi. Gizemli sahneler ve merak uyandıran ipuçları ile gözler yayın tarihine çevrildi. Peki, Squid Game’in yeni sezonu ne zaman izleyiciyle buluşacak? Squid Game'in 3. sezon tarihi açıklandı mı? İşte Squid Game hakkında merak edilen detaylar...

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        SQUID GAME 3. SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

        Netflix’in en popüler dizilerinden biri olan Squid Game’in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun final sezonu olacağı belirtilmişti. Merakla beklenen Squid Game 3. sezon tarihi belli oldu. Netflix, Squid Game 3. sezonun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağını duyurdu.

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        SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Üçüncü ve final sezonunda, ölümcül yeni oyunlara devam edilecek; bunlardan biri dev bir sakız makinesiyle olacak.

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        SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?

        Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.

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        Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.

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        Üçüncü sezonun içeriği ve oyuncu kadrosu hakkında henüz detaylar yapılmadı. Ancak Netflix, yeni yayınlanan bir dizi görselle, önceki sezonun sonunda hayatta kalan birkaç karakteri gösterdi.

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