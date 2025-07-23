Sri Lanka telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Sri Lanka'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Küresel ölçekte bağlantı kurmak için ülkelerin sahip olduğu özel tanımlayıcı kodlar vardır. Bu kodların doğru kullanılması hayati önem taşır. Bu noktada Sri Lanka da kendine özgü sistemleriyle öne çıkar. İster uluslararası arama yapmak isteyin ister bu ülke hakkında bilgi sahibi olmak isteyin; her durumda bu yazıda aradığınızı bulabilirsiniz...

SRİ LANKA TELEFON KODU

Sri Lanka telefon kodu uluslararası telefon görüşmelerinde +94’tür. Bu kod, yurt dışından Sri Lanka’ya doğrudan gönderilecek aramalarda birçok kişiye fayda sağlar. Örneğin Türkiye’den bir kişi Sri Lanka’daki bir numarayı aramak istediğinde bunu kullanmalıdır. Yani ilgili numarayı yazmadan önce +94 kodunu tuşlamalı ve ardından yerel numarayı çevirmelidir. Çünkü Sri Lanka’daki sabit hatlar ve mobil telefonlar için +94 kodu geçerlidir. Ancak ülke içinde yapılan telefon görüşmelerinde ise şehir kodları kullanılır, yani +94 tuşlanmamalıdır.

SRİ LANKA PARA BİRİMİ

Sri Lanka para birimi resmi şekilde Sri Lanka Rupisi (LKR) olarak bilinir. Bu, dünya genelinde bu şekilde kabul edilmiştir. Sözü geçen para birimi, ülkenin ekonomik faaliyetlerinde ana ödeme aracı olarak geçer ve halk için oldukça değerlidir. 1 LKR, daha küçük madeni paralar ve çeşitli banknotlarla desteklenen bir para birimidir.

Madeni paralar 1, 2, 5 ve 10 rupiden oluşur.

Banknotlar 20, 50, 100, 500 ve 1000 rupilik değerlerde basılır. SRİ LANKA PLAKA KODU Sri Lanka plaka kodu “SL” olarak belirlenmiştir. Bu kod ile yurt dışındaki araçların ve trafik denetimlerinin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Aynı şekilde ülkeye ait araçların diğerleri tarafından tanımlanması da sağlanır. Sri Lanka’daki araç plakalarının genellikle beyaz zemin üzerine siyah harflerle yazılması turistler tarafından dikkat çeker. Ayrıca plaka üzerindeki “SL” ibaresi, Türkiye’de ve dünyadaki diğer ülkelerde görüldüğünde o aracın Sri Lanka menşeli olduğunu gösterir. SRİ LANKA HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Sri Lanka’ya ait internet sitelerinin alan adı uzantısı “.lk”dir. Ülkelere tanımlanmış alan adı uzantıları, web sitelerinin coğrafi konumunu belirtir. Bu noktada akıllara “Sri Lanka hangi alan adı uzantısı?” sorusu gelmiş olabilir. Sözü geçen uzantı, Sri Lanka’ya özgü içeriklerin tanımlanmasında önemli rol oynar. Özellikle yerel şirketler, resmi kurumlar ve turizmle ilgili sitelerde bu uzantıyı görmeniz tesadüf değildir. Tüm bunlar, Sri Lanka’nın dijital dünyada bıraktığı izi de temsil eder.