St. Gallen - Trabzonspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kalarak küçük de olsa bir avantaj yakaladı. Bordo-mavililer, rövanş maçını 29 Ağustos Perşembe günü evinde oynayacak.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımıyla deplasmanda karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.
Özellikle ilk yarıda birçok fırsattan yararlanamayan bordo-mavililer, beraberliğe razı olarak turu Trabzon'a bıraktı.
RÖVANŞ 29 AĞUSTOS'TA
Trabzonspor ile St. Gallen arasındaki rövanş mücadelesi 29 Ağustos Perşembe günü Akyazı Papara Park'ta oynanacak. Fırtına'ya tur için her türlü galibiyet yeterli olacak.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
MAÇTAN DAKİKALAR (İlk yarı)
7. dakikada Toma'nın orta sahadaki hatası sonrasında Orsic topu kazandı. Gelişen hızlı hücumda Orsic'in pasına hareketlenen Visca, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Visca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ati-Zigi meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Orsic'in vuruşunda, top üstten auta gitti.
8. dakikada Savic'in uzun pasında Bardhi, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki Bardhi'nin vuruşunda, kaleci Ati-Zigi'nin müdahale ettiği top direkten döndü.
45+1. dakikada Bardhi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Savic, topu kale sahasına doğru indirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ati-Zigi topu çıkardı.