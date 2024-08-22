St. Gallen - Trabzonspor: 0-0 (MAÇ SONUCU) Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kalarak küçük de olsa bir avantaj yakaladı. Bordo-mavililer, rövanş maçını 29 Ağustos Perşembe günü evinde oynayacak.

Habertürk Giriş: 22.08.2024 - 20:48 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:00 facebook

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