Stabaek - Sparta Sarpsborg maçı heyecanı

Stabaek ve Sparta Sarpsborg, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Stabaek 14 puanla 14. sırada, Sparta Sarpsborg 26 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Stabaek, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sparta Sarpsborg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 525 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stabaek kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Sparta Sarpsborg sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Stabaek son hafta oynanan Viking maçında 2-0 yenildi.

Sparta Sarpsborg, Molde karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Stabaek, 9 gol attı ve 7 gol yedi.

Sparta Sarpsborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sparta Sarpsborg, 9 gol atarken 10 gol yedi.

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