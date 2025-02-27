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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Görevimizi yerine getirdik - Futbol Haberleri

        Stanimir Stoilov: Görevimizi yerine getirdik

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:54 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:54
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        "Görevimizi yerine getirdik"
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        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 5-0'lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        "GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, "Bizim için ciddi bir oyun ortaya koymak ve kazanmak önemliydi. Kazanarak bunu başardık. Grupta 3 galibiyetle 9 puan topladık. Görevimizi yerine getirdik. Grup aşaması sistemini anlayamadım. Rakibimizle (Fenerbahçe) oynayamadan grubu tamamladık. Tüm maçları kazandık ama rakibimizle oynama fırsatı bulamadık. Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Kasımpaşa genç oyuncularla oynadı. Gelecek vaat eden oyuncular, iyi bir performans ortaya koydular." değerlendirmesinde bulundu.

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