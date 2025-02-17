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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Sorunları çözmek için varım - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: Sorunları çözmek için varım

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Bulgaristan medyasına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:17 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:17
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        "Sorunları çözmek için varım"
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        Süper Lig'de haftayı bay takım olarak geçiren ve 35 puanla 6'ncı sıraya gerileyen Göztepe'nin teknik patronu Stanimir Stoilov, ülkesi Bulgaristan medyasına konuştu. Kulüpte bir teknik adam ve futbolcunun isteyeceği her şeyin olduğunu belirten Stoilov, "Özellikle tesislerimizde çok ekipmanımız var. Futbolcuların yaşadığı herhangi bir sağlık sorunu ya da ağrı kontrolü için bir çok ekipmana sahibiz. Oyuncularımız istediğimiz her şeyi yapıyor. Ben haklı çıkmak için laf kalabalığı yapmıyorum. Bu bana uygun değil. Çünkü er ya da geç kurallara uymak zorundayız. Yoksa bulunduğunuz seviyeden düşersiniz. Burada oyunun yükümlülükleri çok büyük" dedi.

        Göztepe'de 11 kişilik yardımcı antrenör ekibiyle çalıştığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Ben şanslıyım. Tsanko Tsvetanov ve Jon Chartos benimle çalıştı. Neler olduğunu onlar biliyor. Bu durumun en büyük itici gücü ve kontrolcüsü onlar. Ben işimde daha fazla sorun çözme tarafındayım. Diğer insanlar güzel olanı, övgüleri görür. Ben ise sorunları çözmek için varım. Benimle tartışmak zordur, çünkü her şeyin başı benim" diye konuştu.

        "GELİŞMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

        Son kararı her zaman kendisinin verdiğini de sözlerine ekleyen Stanimir Stoilov şu şekilde konuştu:

        Bir karar verene kadar tartışmacı olabilirim. Eğer bir karar verdiysem artık tartışma bitmiştir. Bir teknik direktörün yaptığı iş genel olarak kulübün yaptığı işten ayrı değerlendirilemez. Takdir ve sevgi oluşur, doğal olarak sonuçlar ortaya çıkar. Sport Republic'in havuzunda kullanabileceğimiz çok sayıda materyal var. Bunları öğrenmek, bilmek ve gelişebilmek için kullanıyoruz. Bunlar benim için de çok önemli. İzlemeyi, öğrenmeyi, dinlemeyi ve gelişmeyi seviyorum."

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