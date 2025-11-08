Habertürk
        Stanimir Stoilov: Taktiksel disiplinimizi koruduk

        Stanimir Stoilov: Taktiksel disiplinimizi koruduk

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 23:27 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:27
        "Taktiksel disiplinimizi koruduk"
        Bulgar teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İlk yarıda fazla fırsat üretemediklerini belirten Stoilov, "İyi bir galibiyet aldık. Maç boyunca konsantrasyonumuzu bozmadık ve taktiksel disiplinimizi koruduk. İkinci yarıda 3-4 fırsatımız vardı. İki gol bulduk. Galibiyet elde ettiğimiz için çok mutluyum. Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek aradan önce iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

        Karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Arda Okan Kurtulan ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Bulgar çalıştırıcı, "Şu ana kadar kendisini çok geliştirdi. Her maç üzerine koyuyor. Bu maçta belki de en iyi performansını sergiledi. Kesinlikle motivasyonunu kaybetmemeli ve daha fazla çalışmaya devam etmeli. Umarım bir gün A Milli Takım teknik direktörünü arayacak ve 'Sizin için bir özel oyuncum var.' diyecek öz güvene sahip olabilirim. Arda Okan'ın şimdilik milli takım için bu özellikte bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Arda sıkı şekilde çalışmaya devam etmeli ve milli takım oyuncusu olmayı hak etmeli." şeklinde konuştu.

        Maçın ardından Göztepe taraftarının çağrısına rağmen tribünlere gitmemesine ilişkin de konuşan Stanimir Stoilov, "Bana çok saygı gösteriyorlar. Ben de onlara saygı gösteriyorum ve onları çok seviyorum. Ben sezon içinde tribünlere gidip kutlamalara katılmayı sevmiyorum. Bu benim tarzım. Sezon sonunda onların yanına gitmemin doğru olduğunu düşünüyorum." diye görüş belirtti.

