Sinema tarihinin efsanevi serilerinden Star Wars'un son filminin fragmanı izleyiciyle buluştu. Büyük bir merakla beklenen Star Wars 9 filminin adı da fragmanla beraber belli oldu. Fragmanın sonuna baktığımızda filmin tam adının Star Wars The Rise of Skywalker (Star Wars Skywalker'ın Yükselişi) olduğunu görüyoruz. Filmin fragmanında ise Daisy Ridley'in canlandırdığı Rey karakterine odaklanılıyor.

Star Wars panelinde açıklama yapan JJ Abrams, The Rise of Skywalker'ın direkt olarak The Last Jedi filminin devamı olmadığını belirtti.

JJ Abrams'ın yönetmenliğinde izleyicilerle buluşacak Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nde Carrie Fisher da yer alacak! Nasıl mı? Carrie Fisher 2016 yılında hayatını kaybettiği için, kendisinin Star Wars: Güç Uyanıyor'da çekilen görselleri kullanılacak.

Daisy Ridley, Billy Dee Williams, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd ve Anthony Daniels gibi isimler de Star Wars Skywalker'ın Yükselişi'nde rol alacak. Star Wars Skywalker'ın Yükselişi'nin 20 Aralık'da vizyonda olması bekleniyor.