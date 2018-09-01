En sevilen Star Wars karakterleri

Sinema tarihinin efsanevi serilerinden Star Wars 40 yıldır sinemaseverleri peşinden sürüklemeye devam ediyor. 1977'de beyazperdede seyirciyle buluştuğu ilk günden beri popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen, hayran kitlesini her geçen gün artırmaya devam eden Star Wars'un hemen hemen her yıl yapılan 'En Sevilen Star Wars Karakteri' listesinin sonuncusuna Britanya'nın en çok okunan sinema dergilerinden Empire imza attı. Dergi okurlarına favori Star Wars karakterlerini sordu. İşte Star Wars evreninin en gözde karakterleri...