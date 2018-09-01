Sinema tarihinin efsanevi serilerinden Star Wars 40 yıldır sinemaseverleri peşinden sürüklemeye devam ediyor. 1977'de beyazperdede seyirciyle buluştuğu ilk günden beri popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen, hayran kitlesini her geçen gün artırmaya devam eden Star Wars'un hemen hemen her yıl yapılan 'En Sevilen Star Wars Karakteri' listesinin sonuncusuna Britanya'nın en çok okunan sinema dergilerinden Empire imza attı. Dergi okurlarına favori Star Wars karakterlerini sordu. İşte Star Wars evreninin en gözde karakterleri...
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Britanya'nın en çok okunan sinema dergilerinden Empire, Star Wars'ın en favori karakterlerini sıraladı. Star Wars evreninin uçarı karakteri Han Salo listede birinci olurken, tuttuğunu koparan Prenses Leia listede 4. sırada yer aldı. Serinin son iki filminin yıldızı Rey ise 7. sırayı kaptı.
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20-C-3PO
Star Wars filmlerinin hepsinde görünen ürkek Altın Robot. Galaksideki 6 milyondan fazla dili konuşup anlayan bir tercüman. R2-D2'nun kadim dostu...
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19-Jar-Jar Binks
Uzun kulakları, sarsak yürüyüşü, durmayan çenesiyle Star Wars hayranlarının “Sevsek mi yoksa nefret mi etsek” ikileminde kaldığı karakter!
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18-BB-8
R2-D2'nun torunu! Galaksinin en sevimli robotu.
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17-Poe Dameron
Direniş ordusunun en iyi pilotu. Prenses Leia'nın en güvendiği asker. Başına buyruk, söz dinlemez bir kahraman. Az biraz yeni üçlemenin Han Solo'su.
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16-Lando Calarissian
Han Solo'yu Jabba The Hutt'a satan 'dostu'. Kumarbaz işini bilen bir kaçakçı. Millennium Falcon'un ilk sahibi...
Radyo tiyatrosundan romana birçok uyarlaması yapılan Star Wars'un animasyon versiyonu Clone Wars'ın gözde karakteri Ahsoka Tano. Anakin Skywalker'ın sinir bozucu öğrencisi...
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13-Finn
İmparator'un ordusunda bir 'Stormtrooper'ken kaçan ve Rey'le dostluğu sayesinde iyilerin tarafına geçen Finn, serinin yeni gözdelerinden.
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12-Dart Maul
En karizmatik Sith! En karizmatik ışın kılıcına sahip Sith. İkinci üçlemenin ilk filminde Obi Wan tarafından ortadan ikiye bölünen Maul, son Han Solo filminde Star Wars evrenine dönerek hayranların kafasında onlarca soru işareti bıraktı.
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11-Boba Fett
Galaksinin en korkulan kelle avcısı. Kendisi için çalışan cool katil. İlk üçlemede çok az görünmesine rağmen 'cool'luğuyla serinin hayaranları tarafından kült bir karaktere dönüşmüştür.
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10-Chewbacca
Han Solo'nun can yolduşı, 'yürüyen halı'. Milennium Falcon'un yardımcı pilotu. Wookiee'lerin umudu.
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9-R2-D2
Lukse Skywalker'ın ondan da önce babası Anakin Skywalker'ın maharetli robotu. Bir çöp kutusunun andıran R2-D2'nun sempatikliğini yanı sıra galaksinin en gözü pek robotudur da.
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8-Obi Wan Kenobi
Star Wars evreninin en karizmatik Jedi'ı. Orjinal üçlemede Sir Alec Guinness ikinci üçlemede Ewan McGregor tarafından canlandırılan Obi Wan'ın öyküsü belki de Star Wars'taki karakterler arasında en çok merak edilen öyküdür.
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7-Rey
Tıpkı Kylo Ren gibi o da son iki filmin yıldızı. Jakku gezegeninde hurda toplayan kimsesiz bir genç kızdan galaksinin en güçlü savaşçılarından birine dönüşen Rey, cesur, iyimser ve arkadaşlarını asla yarı yolda bırakmayan bir dost...
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6-Yoda
Patlakt gözleri, siviri uzun kulakları, devrik cümleleriyle galaksinin en bilge kişisi. 900 yaşında bir Jedi Ustası. Küçücük boyuna bakmayın yeri gelidiğinde ışın kılıcını çekip en güçlü Sith'leri alt etmekten çekinmez...
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5-Kylo Ren
Serinin son iki filminde karşımıza çıkan Kylo Ren, Han ve Leia'nın oğlu, Darth Vader'ın torunu. Karizmatik ışın kılıcının yanı sıra Adam Driver'ın muhteşem oyunculuğuyla da birçok unutulmaz karakteri geride bırakıp 5. sıraya oturmuş.
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4-Prenses Leia
Prenses, politikacı, general... Tuttuğunu koparan, ele avuca sığmaz Leia Luke Skaywalker'ın ikizi. Han Solo'nun biricik aşkı. Carrie Fisher'in canlandırdığı bu ikonik karakterin poğaça model saçları ve altın bikinisi hiç unutulmayacak.
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3-Luke Skywalker
Güc'ün umudu. Babasını Anakin'in karanlık tarafa geçip Darth Vader olarak bozduğu dengeyi 'Güc'e geri getirecek 'Son Jedi'. Mark Hamill'in canlandırdığı Luke, sinema tarihinin en sevilen kahramanlarından biri...
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2-Darth Wader
Maskesi, boğuk sesi, pelerini ve şeytani güçleriyle galaksiye korku saçan Stih Lordu. Anakin Skaywalker, yetenekli bire Jedi'yken iyilik için savaşırken Güc'ün karanlık tarafına geçip Darth Vader olur. Sadece Star Wars evreninin değil sinema tarihinin en iyi 'kötü adamı'.
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1- Han Solo
Star Wars evreninin uçarı, muzip, gözüpek 'yalnız kovboyu'. Prenses Leia'nın biricik aşkı. Millennium Falcon'un kahraman pilotu. Han Solo'yu canlandıran Harrison Ford bu efsanevi rolü Christopher Walken, Kurt Russell, Nick Nolte gibi dönemin gözde oyuncularının elinden kapmış.
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