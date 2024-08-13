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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı, hisseler yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı, hisseler yükseldi

        İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan görevinden ayrıldı. Açıklamanın ardından Starbucks hisseleri yükseldi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.08.2024 - 17:48 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:48
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        Starbucks CEO'su görevinden ayrıldı, hisseler yükseldi
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        Starbucks'tan yapılan açıklamada, Narasimhan'ın CEO'luk ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

        Halen Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un Starbucks'a başkan ve CEO olarak atandığı belirtilen açıklamada, Niccol'un 9 Eylül'de yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

        Açıklamada, Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri'nin söz konusu tarihe kadar geçici CEO olarak görev yapacağı aktarıldı.

        Söz konusu açıklamanın ardından Starbucks hisseleri yüzde 25'e yakın artış gösterdi.

        Uluslararası boykottan olumsuz etkilenmişti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

        ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.

        Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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