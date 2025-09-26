Habertürk
Habertürk
        Starbucks, dükkanlarını ve çalışanlarını azaltacak - İş-Yaşam Haberleri

        Starbucks, dükkanlarını ve çalışanlarını azaltacak

        ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, yeniden yapılandırma planı kapsamında, Kuzey Amerika'daki bazı kahve dükkanlarını kapatacağını ve personel sayısını azaltacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 00:11 Güncelleme: 26.09.2025 - 00:11
        Starbucks, dükkanlarını ve çalışanlarını azaltacak
        Starbucks, söz konusu planına dair ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna bildirimde bulundu.

        Bildirimde, şirketin yönetim kurulunun "Starbucks'a Dönüş" stratejisi kapsamındaki yeniden yapılandırma planını onayladığı ifade edildi.

        UYUMLU BİR FİZİKSEL ORTAM SUNMAYAN VE UYGUN FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERMEYEN KAHVE DÜKKANLARI KAPATILACAK

        Şirketin, bu stratejinin bir parçası olarak mevcut portföyünü incelediği belirtilen bildirimde, markayla uyumlu bir fiziksel ortam sunmayan ve uygun finansal performans göstermeyen kahve dükkanlarının kapatılacağı aktarıldı.

        Bildirimde, şirketin kahve dükkanlarına ve müşterilere daha yakın yatırımlara öncelik verirken, destek organizasyonunu da yeniden yapılandıracağı kaydedildi.

        Dükkan kapanışlarının çoğunun bu mali yılın sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtilen bildirimde, "Şirket, dükkan kapanışları, destek organizasyonunun dönüşümü ve diğer yeniden yapılandırma faaliyetleriyle ilgili olarak yaklaşık 1 milyar dolarlık bir maliyetin ortaya çıkacağını tahmin ediyor ve bu maliyetin yüzde 90'ı Kuzey Amerika işine ait." ifadesi kullanıldı.

        Bildirimde, toplam yeniden yapılandırma giderlerinin yaklaşık 150 milyon dolarının çalışanların ayrılma tazminatları, yaklaşık 400 milyon dolarının şirket tarafından işletilen mağaza varlıklarının elden çıkarılması ve değer kaybı, yaklaşık 450 milyon dolarının ise sözleşme süresi dolmadan mağaza kapanışları nedeniyle oluşacak maliyetleri içereceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        YAPILANDIRMADAN 900 ÇALIŞAN ETKİLENECEK

        Starbucks Üst Yöneticisi Brian Niccol, ortaklara konuya ilişkin yazdığı mektupta, Kuzey Amerika'daki şirket tarafından işletilen toplam dükkan sayısının 2025 mali yılında yaklaşık yüzde 1 azalacağını bildirdi.

        Perakende harici personel sayısını ve giderleri daha da azaltacaklarını belirten Niccol, bunun yaklaşık 900 perakende harici pozisyonu ortadan kaldırmayı da içerdiğini ifade etti.

