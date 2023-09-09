Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'dna A Milli Takım beşinci karşılaşmasında Ermenistan ile kozlarını paylaştı.

A Milli Takımımız mücadeleden 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçının ardından düşüncelerini paylaştı.

"İlk devre aslında oyuna sergilemek istediğimiz düşüncemizi yansıtamadık. Ermenistan'ı baskı altına aldık, 5-6 pozisyon bulduk ama golü bulamadık. Muhtemelen devredeki 15 dakikanın ardından özgüvenlerinde bir düşüş oldu. Bir pozisyon hatası ve ardından 2 oyuncunun ıska geçmesi rakibin golü bulmasına neden oldu. Ona rağmen hem takım direnmeye çalıştı. Oyuncuları değiştirdikten sonra baskı altına almaya çalıştık Ermenistan'ı. 8 veya 9. pozisyonda golü bulabildik. Takım son ana kadar maçı bırakmadı. Negatif görebileceğimiz konu, eksiklerimiz bugün sahaya yansıdı. Bazı oyuncularımız umduğumuz oyunu sahaya yansıtamadı."

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Sakin kafayla analiz yapmaya ve kenarda doğru kararı vermeye çalışıyorum. Elimizden geleni yaptığımız düşünüyorum. İlk devrede biraz daha hızlı oynayabilirdik. Zaman zaman bir adım daha hızlı olmalıydık ama buna rağmen 5-6 pozisyona girebildik. Böyle maçlarda bazen o golü atabilecek forvetin de eksik olduğunu görüyorsunuz."

"6 PUAN ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ermenistan'a karşı 1-1 berabere kalıyorsanız özeleştiri yapmak gerekiyor. Cenk'i sakat olduğu için çıkardık. Değiştirdiğimiz oyuncular sahaya pozitif etki etti. Bize kimse bir şey hediye etmiyor. Ekim ayındaki maçlarda 6 puan almayı hedeflememiz gerekiyor.