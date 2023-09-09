Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Milli Takım Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor? - Futbol Haberleri

        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?

        A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.09.2023 - 01:05 Güncelleme: 09.09.2023 - 01:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'dna A Milli Takım beşinci karşılaşmasında Ermenistan ile kozlarını paylaştı.

        A Milli Takımımız mücadeleden 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

        A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçının ardından düşüncelerini paylaştı.

        Kuntz'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

        "TAKIM SON ANA KADAR MAÇI BIRAKMADI"

        "İlk devre aslında oyuna sergilemek istediğimiz düşüncemizi yansıtamadık. Ermenistan'ı baskı altına aldık, 5-6 pozisyon bulduk ama golü bulamadık. Muhtemelen devredeki 15 dakikanın ardından özgüvenlerinde bir düşüş oldu. Bir pozisyon hatası ve ardından 2 oyuncunun ıska geçmesi rakibin golü bulmasına neden oldu. Ona rağmen hem takım direnmeye çalıştı. Oyuncuları değiştirdikten sonra baskı altına almaya çalıştık Ermenistan'ı. 8 veya 9. pozisyonda golü bulabildik. Takım son ana kadar maçı bırakmadı. Negatif görebileceğimiz konu, eksiklerimiz bugün sahaya yansıdı. Bazı oyuncularımız umduğumuz oyunu sahaya yansıtamadı."

        "ELİMİZDEN GELENİ YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

        "Sakin kafayla analiz yapmaya ve kenarda doğru kararı vermeye çalışıyorum. Elimizden geleni yaptığımız düşünüyorum. İlk devrede biraz daha hızlı oynayabilirdik. Zaman zaman bir adım daha hızlı olmalıydık ama buna rağmen 5-6 pozisyona girebildik. Böyle maçlarda bazen o golü atabilecek forvetin de eksik olduğunu görüyorsunuz."

        "6 PUAN ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Ermenistan'a karşı 1-1 berabere kalıyorsanız özeleştiri yapmak gerekiyor. Cenk'i sakat olduğu için çıkardık. Değiştirdiğimiz oyuncular sahaya pozitif etki etti. Bize kimse bir şey hediye etmiyor. Ekim ayındaki maçlarda 6 puan almayı hedeflememiz gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Otomobil sulama kanalına düştü! Anne ve 2 çocuğu öldü
        Otomobil sulama kanalına düştü! Anne ve 2 çocuğu öldü
        Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
        Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor