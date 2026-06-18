Stephen Baldwin: Jennifer Aniston'dan daha komik olduğum için filmden atıldım

Stephen Baldwin, 1998 yapımı 'The Object of My Affection' filminden, rol arkadaşı Jennifer Aniston'dan "daha komik olduğu" gerekçesiyle kovulduğunu iddia etti.

Aynı zamanda ünlü model Hailey Bieber'ın da babası olan Stephen Baldwin, katıldığı bir podcast programında, Nicholas Hytner'ın yönettiği romantik komedide Aniston'ın canlandırdığı Nina Borowski'nin erkek arkadaşı Vince McBride rolü için başlangıçta seçildiğini, ama sonradan filmden çıkarıldığını anlattı.

Hailey Bieber ve babası Stephen Baldwin

60 yaşındaki oyuncu, çekimlerin ikinci gününde bir yapımcının karavanına gelip kendisine bir sorun olduğunu söylediğini belirtti. Baldwin, "Bana 'Jennifer'dan daha komik olamazsın' dedi. Ben de 'Bu bir şaka mı? Bu bir komedi filmi! Benimle dalga mı geçiyorsun? Bununla ne demek istiyorsun?' diye sordum" ifadesini kullandı.

Baldwin, bu hikayeyi kimseyi karalamak için değil, "Hollywood'un Hollywood olduğunu" kanıtlamak için paylaştığını vurguladı.

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Baldwin, aldığı eleştiri sonrası sete döndüğünde komedi performansını azalttığını söyledi. "Beni bir rol oynamam için işe aldıklarını, ama şimdi de o rolü oynamamamı söylediklerini aklımdan geçirdim" diyen Baldwin, o günden sonra filmden çıkarıldığını aktardı. Baldwin'in canlandırdığı 'Vince' rolü daha sonra John Pankow'a verildi.

'The Object of My Affection', New York'ta sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Nina'nın (Jennifer Aniston), erkek arkadaşından (John Pankow) hamile kalması, ancak çocuğunu eşcinsel oda arkadaşı George (Paul Rudd) ile büyütmeyi tercih etmesini konu alıyordu.

Aniston ve Rudd, 1994'ten 2004'e kadar yayınlanan 'Friends' dizisinde ve 2012 yapımı 'Wanderlust' adlı komedide tekrar birlikte çalıştılar.

Aniston, 1998'de verdiği bir röportajda, 'The Object of My Affection' filmindeki rolünün kendisini başlangıçta zorladığını ve gözünü korkuttuğunu söylemişti. Aniston daha sonra, filmde çalışmayı, bir oyuncu olarak o güne dek yaşadığı en inanılmaz deneyim olarak tanımlamıştı.