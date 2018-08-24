Stirling Albion - Peterhead rakamlar

İskoçya 2.Lig maçında Stirling Albion ile Peterhead, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Stirling Albion son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Peterhead, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 366 kodlu maçı oynayanlar; Stirling Albion galibiyet oranı 3.40, beraberlik oranı 3.30, Peterhead galibiyet oranı 1.65. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Stirling Albion önceki hafta Peterhead mücadelesinde 3-0 yenildi.

Peterhead, Stirling Albion karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Stirling Albion, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 3 gol yedi.

Peterhead, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Peterhead 4 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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