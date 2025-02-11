Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Stoklanan bataryalar patladı! | Son dakika haberleri

        Stoklanan bataryalar patladı!

        Antalya'da bir vatandaşın daha önceki iş yerinden kalan ve evinin balkonuna stokladığı cep telefonu bataryaları yangına neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 01:01 Güncelleme: 11.02.2025 - 01:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Antalya'da gürültüyle patlayan bataryalar nedeniyle mahalle sakinleri panik yaşadı. Yangın, saat 19.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3920 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi.

        2

        Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşların dairenin balkonundan dumanlar çıktığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kişi apartmanın kapı zillerini tek tek çalarak ikametlerde oturan vatandaşları uyardı.

        3

        Kısa sürede büyüyen yangında alevler balkonu sararken evin içerisine de sirayet etti. Mahalle sakinleri endişeli gözlerle izledi. Büyük panik yaşayan apartman sakinleri apar topar evlerinden çıkarken balkondan patlama seslerini duyan mahalle sakinleri de korku içerisinde sokağa döküldü.

        4

        Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler alevlere müdahale ederken mahalle sakinleri de ekiplerin çalışmasını endişeli gözlerle izlediler. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın anında ikamet içerisinde olan ve komşularının haber vermesi ile dışarı çıkan yaşlı bir kadının ise büyük korku yaşadığı görüldü.

        5

        Yangının daha önceden cep telefonu malzemeleri satışı ile uğraşan ikamet sahibinin işletmesini kapattıktan sonra elinde kalan ve balkona koyduğu cep telefonu bataryalarından çıktığı öne sürüldü.

        6

        Alışveriş için evden çıktığı sırada gelen telefonla yangından haberi olduğunu belirten bir apartman sakini, "Akşam 19 civarı başlamış, karşı tarafa alışveriş için evden çıkmıştım. Evden çocuğum beni aradı ‘Baba bina yanıyor’ dedi. Bende koşarak geldim, balkon sağlam alev almıştı. Çok kötü yanıyordu. Alevler balkonu tamamen sarmıştı" dedi.

        7

        Apartman sakinlerinin çoğunun yangın anında ikametlerinde olduğunu belirten apartman sakini "Çoğu bina sakini evdeydi. Herkesi acilen boşalttık binayı komple, bende hemen ana şalteri kapattım. Daha fazla yayılmasın diye. Balkonda olan malzemelerden tutuşmuş, alevler oradan çıkmış. Neyin sebep olduğu itfaiyenin vereceği detaylara bağlı" ifadelerini kullandı.

        8

        Öte yandan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından balkondan aşağıya atılan malzemeler arasında çok sayıda cep telefonu bataryası olduğu görüldü.

        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Litvanya Cumhurbaşkanı: Elveda Rusya, elveda Lenin
        Litvanya Cumhurbaşkanı: Elveda Rusya, elveda Lenin
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Sokak ortasında taşlı sopalı kavga kamerada
        Sokak ortasında taşlı sopalı kavga kamerada
        Denize düşen kardeşlerden biri bulundu
        Denize düşen kardeşlerden biri bulundu
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"