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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak, finali ne zaman? Stranger Things 5. sezon tarihi

Milyonlarca izleyicisi bulunan Stranger Things dizisinin yeni sezon tarihine ilişkin araştırmalar devam ediyor. En çok izlenen dizi unvanına sahip Stranger Things'in yönetmenliğini, senaristliğini ve yönetici yapımcılığını Duffer Kardeşler üstleniyor. Stranger Things 5. sezon hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • Stranger Things 5. sezon final tarihi ne zaman? Netflix Stranger Things ne zaman bitecek? Stranger Things final tarihi 2022

    "Stranger Things bitti mi, devam edecek mi?" sorusunun yanıtı dizi severler tarafından merak ediliyor. 4. sezonuyla izleyiciye heyecan dolu anlar yaşatan sürükleyici dizinin final yapıp yapmadığı konuşulurken Duffer Kardeşler  konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Stranger Things yeni sezon tarihine ilişkin merak edilen detaylar...
  • Stranger Things 5. sezon final tarihi ne zaman? Netflix Stranger Things ne zaman bitecek? Stranger Things final tarihi 2022

    STRANGER THİNGS 5. SEZON NE ZAMAN?

    Stanger Things'in yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, daha önce dizinin 5. sezonunu doğrulamıştı. Duffer Kardeşler, açıklamalarında dizinin hikayesinin 7 sene önce planlandığını ve o dönemde dizinin 4 veya 5 sezon olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

    Ayrıca 5. sezonla birlikte dizinin ekranlara veda edeceğini de açıkladılar. Fakat Stranger Things, 5. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni sezonun yayın tarihi hakkında net bir bilgi henüz paylaşılmadı. 
  • Stranger Things 5. sezon final tarihi ne zaman? Netflix Stranger Things ne zaman bitecek? Stranger Things final tarihi 2022

    STRANGER THINGS KONUSU NE?

    Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır.
  • Stranger Things 5. sezon final tarihi ne zaman? Netflix Stranger Things ne zaman bitecek? Stranger Things final tarihi 2022

    Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.
  • Stranger Things 5. sezon final tarihi ne zaman? Netflix Stranger Things ne zaman bitecek? Stranger Things final tarihi 2022

    İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder.
  • Stranger Things 5. sezon final tarihi ne zaman? Netflix Stranger Things ne zaman bitecek? Stranger Things final tarihi 2022

    İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.
  • Stranger Things 5. sezon final tarihi ne zaman? Netflix Stranger Things ne zaman bitecek? Stranger Things final tarihi 2022

    STRANGER THINGS OYUNCULARI KİMLER?

    Winona Ryder

    David Harbour

    Finn Wolfhard

    Millie Bobby Brown

    Gaten Matarazzo

    Caleb McLaughlin

    Natalia Dyer

    Charlie Heaton

    Cara Buono
  • Stranger Things 5. sezon final tarihi ne zaman? Netflix Stranger Things ne zaman bitecek? Stranger Things final tarihi 2022

    Matthew Modine

    Noah Schnapp

    Sadie Sink

    Joe Keery

    Dacre Montgomery

    Sean Astin

    Paul Reiser

    Maya Hawke

    Priah Ferguson

    Brett Gelman

     

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