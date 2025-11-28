Habertürk
        Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte? Stranger Things 5.sezon 2.kısım çıkış tarihi

        Stranger Things dizisinin ilk dört bölümü 27 Kasım tarihinde yayınlandı. İlk bölümlerin ardından gözler final bölümlerine çevrildi. Stranger Things 5.sezon 2.kısım yani final için tarih belli oldu. Final sezonu toplamda 8 bölümden oluşuyor. Peki Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte? İşte, Stranger Things 5.sezon yayın tarihleri

        Giriş: 28.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:54
        Stranger Things final bölümü için tarih belli oldu. Stranger Things, 1980’lerin atmosferini modern bilimkurgu ve korku unsurlarıyla harmanlayan diziler arasında yer alıyor. Dizide nostaljik müzikler, dönem estetiği, gizemli olaylar ve güçlü karakter ilişkileri bir araya gelerek bir atmosfer oluşturuluyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’Stranger Things 5.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, Stranger Things final bölüm tarihi

        2

        STRANGER THİNGS 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?

        Stranger Things dizisinin final sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. Dizinin ilk 4 bölümü 27 Kasım'da yayınlandı. 5, 6 ve 7. devam bölümleri ise 26 Aralık'ta çıkacak.

        STRANGER THİNGS FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

        Stranger Things dizisinin 8. bölümü olan finali 1 Ocak 2026'da gösterime girecek.

        STRANGER THİNGS 5. SEZON YAYIN TAKVİMİ

        1–4. bölümler

        • Yayın tarihi: 27 Kasım 2025
        • Türkiye erişimi: 04.00

        5–6–7. bölümler

        • Yayın tarihi: 26 Aralık 2025
        • Üç bölüm aynı gün platformda yerini alacak.
        • bölüm (Final)
        • Yayın tarihi: 1 Ocak 2026
        • Dizinin hikayesinin tamamlandığı final, yılın ilk gününde yayımlanacak.
        3

        STRANGER DİZİSİ HAKKINDA

        1980'lerde geçen dizi, Indiana'daki kurgusal küçük kasaba olan Hawkins sakinlerini merkeze alır. Hikaye, psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kızın yakındaki bir insan deneyleri tesisinde Baş Aşağı (Upside Down) olarak bilinen düşmanca bir alternatif boyut ile Dünya arasında bir geçit açmasıyla başlar.

