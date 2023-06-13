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Stres anında sakin kalmanızı sağlayacak bu 8 yöntem bilim tarafından onaylı!

Stres, baş ağrısı, kalp rahatsızlıkları gibi birçok sağlık sorunun tetiklenmesine neden olabiliyor. Bazı teknikler stres anında sakinleşmenizi sağlayabiliyor. Bu teknikler araştırmalarla doğrulanıyor.

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  • Stres anında sakin kalmanızı sağlayacak bu 8 yöntem bilim tarafından onaylı!

    DİLİ DAMAĞA BASTIRMA YÖNTEMİ

    Kaygılı düşüncelerinizi sakinleştirmek için bu yöntemi deneyebilirsiniz. Öncelikle gözlerinizi kapatın ve dilinizi birkaç saniye damağınıza bastırın. Ardından dilinizi serbest bırakın. Bu yöntemi birkaç kere tekrarlayın.
  • Stres anında sakin kalmanızı sağlayacak bu 8 yöntem bilim tarafından onaylı!

    KELEBEK KUCAKLAŞMASI

    Bu egzersizi ayakta veya istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ellerinizi göğüsünüzde çapraz bir şekilde kavuşturun. Parmaklarınızı omuzlarınızın üzerinde tutun. Bir kelebeğin kanat çırpışını taklit ederek hareketi gözleriniz kapalı tekrarlayın. Hareket esnasında nefesinizi ve etrafınızdaki hislere odaklarının. Bu hareketi kendinizi sakin hissedene kadar tekrar edin.
  • Stres anında sakin kalmanızı sağlayacak bu 8 yöntem bilim tarafından onaylı!

    İP ATLAMAK

    Kendinizi huzursuz ve gergin hissediyorsanız tek bir yerde derin nefesler almak yeterli gelmeyebilir. Bunun yerine kan akışını hızlandırmak için birkaç dakika ip atlamayı deneyebilirsiniz. Egzersiz yapmak kaygıyı azaltabilir.
  • Stres anında sakin kalmanızı sağlayacak bu 8 yöntem bilim tarafından onaylı!

    AVUÇ İÇERİSİNE BUZ KOYMAK

    Avcunuzun içerisine bir küp buz koyun, ardından parmaklarınızı yumru yapın. Soğuk hissi dikkatinizi dağıtarak kafanızın dağılmasını sağlayacaktır.
  • Stres anında sakin kalmanızı sağlayacak bu 8 yöntem bilim tarafından onaylı!

    YERE ÇIPLAK AYAKLA BASMAK VEYA ÇİMENE BASMAK

    Bir sandalyeye oturarak ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı çıkarın. Ayaklarınızı zemine bastırarak derin nefesler alın. Mümkünse çimene veya toprağa basmaya çalışarak negatif enerjinizi atmaya çalışın. Kafanızdan istemediğiniz düşünceleri atmaya çalışırken sandalyeye ve zemine nasıl baskı yaptığınıza bakın.
  • Stres anında sakin kalmanızı sağlayacak bu 8 yöntem bilim tarafından onaylı!

    GÖĞÜSÜNÜZE BUZ TORBASI KOYMAK

    Basit yöntemlerden birisi de Vagus sinirini dondurmak. Vagus siniri, başınızdan göğüsünüze kadar uzanır ve sinir sisteminin düzenlenmesinde önemli rol oynar. Soğuk duş alarak, yüzünüzü soğuk su ile yıkayarak veya göğüsünüze soğuk buz torbası koyarak birkaç dakika bu siniri serinletebilirsiniz. 
  • Stres anında sakin kalmanızı sağlayacak bu 8 yöntem bilim tarafından onaylı!

    DİLE TUZ KOYMAK

    Bu numara biraz alışılmadık gelebilir ancak uzmanlara göre işe yarayabilir. Dilinize az miktarda tuz koymak dikkatinizde yarışan düşüncelerden uzaklaşmanızı sağlayabilir. Ayrıca su içme isteği oluşturarak endişenizi yatıştırmanıza yardımcı olabilir.
  • Stres anında sakin kalmanızı sağlayacak bu 8 yöntem bilim tarafından onaylı!

    NEFES EGZERSİZİ

    Stresli iken derin nefes almak zor geliyorsa, daha aktif nefes almayı deneyebilirsiniz. Örneğin 2 parmağınızı burnunuzun altına veya üstüne koyarak birkaç derin nefes alabilirsiniz. Başka bir nefes egzersizinde ise kulaklarınızı çapraz tutarak derin nefesler almanız tavsiye edilir.

    Kaynak: Bright Side

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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