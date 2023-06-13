KELEBEK KUCAKLAŞMASI

Bu egzersizi ayakta veya istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ellerinizi göğüsünüzde çapraz bir şekilde kavuşturun. Parmaklarınızı omuzlarınızın üzerinde tutun. Bir kelebeğin kanat çırpışını taklit ederek hareketi gözleriniz kapalı tekrarlayın. Hareket esnasında nefesinizi ve etrafınızdaki hislere odaklarının. Bu hareketi kendinizi sakin hissedene kadar tekrar edin.