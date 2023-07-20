Stres baş ağrısı yapar mı? Stres baş ağrısı nasıl olur? Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan stres günlük hayatı da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Günümüzde pek çok hastalığın da kaynağı olarak görülen stresle mücadele eden ya da yoğun bir stresle baskı altında olduğunu hisseden kişiler, stresin yol açtığı diğer rahatsızlık hakkında araştırma yağma ihtiyacı hissediyor. Strese bağlı araştırılan konuların başında ise Stres Baş Ağrısı Yapar Mı? Stres Baş Ağrısı Nasıl Olur? Geliyor. İşte stresin baş ağrısına neden olup olmadığı hakkında merak edilen tüm detaylar.

Kişiler gün içerisinde iş hayatında, özel hayatında ya da özel durumlar karşısında stresle karşı karşıya kalabilir. Bu stres kaslarda kasılmaya, baş ağrısına, göz ağrısına kadar pek çok olumsuz duruma da yol açabilir. Stresin insan sağlığı üzerinde sayısız olumsuz etkisi bulunsa da kişiler en çok baş ağrısına neden olup olmadığını merak eder. Her baş ağrısı stres kaynaklı olmasa da baş ağrısının stresten kaynaklı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İşte stresin baş ağrısı üzerindeki etkisi hakkında merak edilen her şey.

Stres Baş Ağrısı Yapar Mı?

Baş ağrısının pek çok nedeni bulunur. Bu yüzden her baş ağrısını strese bağlamak doğru bir tanımlama ve teşhis olarak görülmez. Ancak baş ağrıları farklı şekillerde sınıflandırılır. Bu kapsamda gerilim tipi denilen baş ağrısı türünün ana kaynağının stresten dolayı olduğu uzmanlar tarafından da belirtilmektedir. Gerilim tipi baş ağrısı meydana geldiğinde kişinin başının etrafını sıkıca saran bir bant olduğu hissinin ortaya çıktığı da ifade edilmektedir. Baş ağrısı türleri arasından kişilerin en çok şikayet ettikleri baş ağrısı gerilim tipi olarak karşımıza çıkar.

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Stres Baş Ağrısı Nasıl Olur?

Günlük hayat içerisinde yaşadığımız pek çok durum bizi stresle karşı karşıya bırakıyor. Gün içinde yaşadığımız yoğunluklar ya da kötü durumlar vücudumuzda kas ağrılarından baş ağrısına kadar fiziksel olarak da hayatımızı zorlayacak boyutlara ulaşıyor. Bu yüzden gün içinde özellikle stresle karşı karşıya kalınan durumlarda kişilerin kendilerini sakinleştirecek bir yöntem bulmaları ve bulundukları stresli ortamdan uzaklaşmaları öneriliyor. Eğer bu stres yönetimi doğru bir şekilde sağlanamazsa başta baş ağrısı olmak üzere farklı fiziksel rahatsızlıklar da hissediliyor. Streste baş ağrısı kişiler için dayanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. Tüm kafa yapısını saran stres kaynaklı baş ağrısı aynı zamanda göz ağrısına ve boyun ağrısına da yol açabiliyor. Bu ağrı ile birlikte kişiler ağrı kesici alımı gerçekleştirse de stres durumunun devam etmesi ile birlikte ağrı da şiddetli bir şekilde devam edebiliyor.

Stres Baş Ağrısı Nerelere Vurur?

Yoğun bir stres durumunun ardından gerçekleşen baş ağrısı gerilim tipi baş ağrısı olarak tanımlanır. Gerilim tipi baş ağrısının tek nedeni stres olmasa da büyük ölçüde tetikleyici olarak görülür. Stres kaynaklı gerilim tipi baş ağrısının ilk belirtisi kafanın 360 derece tüm kısımlarında kendini gösterir. Ardından bu ağrı şakak bölgesine yayılır ve oradan da alın bölgesinde hissedilir. Kafa meydana gelen basınç hissi ile birlikte baş ile başlayan bu ağrı kişilerin omuz bölgesine de yayılır. Kişinin lafasınd abir doluluk hissine neden olan gerilim tipi baş ağrısı için avuç içi ile kafaya iki taraftan baskı yapılması ağrıyı yaymaya yardımcı olabilir. Ancak bu yine de kesin çözüm değildir. Kişinin stres kaynaklı baş ağrısıyla mücadele edebilmesi için ağrıya neden olan stres durumundan uzak durması ve dinlenmeye çalışması gerekir.

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