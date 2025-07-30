Su altındaki biyolojik ışıma 'balıkgözüyle' kayıt altına alındı

Kimyasal tepkimenin detaylarına değinen Ceylan, "Su altı fotoğrafçılığında doğru kayıt oluşturabilmekte bu bilgi önemli. Lüsiferin pigmenti ile lüsiferaz enziminin etkileşimi sonucu oluşan bu ışık yayılımı, balıklar ve diğer deniz canlıları için bir tür tanımlama aracı olarak görev yapıyor. Bir tür oksitlenmede ışık üretilir ve yayılır. Bilim insanları, deniz canlılarının birbirlerini bu ışık kaynaklarıyla tanımladıklarında hemfikirler" diye konuştu.