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Su kesintisi ne zaman sona erecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ

İstanbul'da su kesintisi devam ediyor. İstanbullular "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İSKİ'nin 30 saat süreceği konusunda uyardığı su kesintisinde sona doğru geliniyor. Dün akşam saat 21.00'de başlayan su kesintisi ne zaman sona erecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

26.09.2018 - 20:00 | Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? sorusu dün başlayan ve İSKİ'nin 30 saat süreceği konusunda su kesintisi nedeniyle soruluyor. İSKİ'nin açıklamasına göre, ''Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi'' kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda deplase (bağlantı) çalışmaları yapılacağından; 25 Eylül 2018 Salı günü saat 21.00'de başlayarak 30 saat süreyle Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece Sultangazi ve Eyüpsultan'ın bazı mahalleleri ile Arnavutköy'ün tamamında su kesintisi yaşanıyor. İşte sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı...

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ

Aşağıdaki ilçe ve mahallerde 25 Eylül salı günü saat 21.00'de başlayan ve 30 saat sürecek su kesintisinin 27 Eylül Perşembe saat 03.00'da sona ermesi bekleniyor.

Esenyurt İlçesi:
Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi Mahalleleri.

Avcılar İlçesi:
Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale Mahalleleri.

Başakşehir İlçesi:
Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir Mahalleleri.

Arnavutköy İlçesi:
Tamamı.

Çatalca İlçesi:
Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

Büyükçekmece İlçesi:
Karaağaç Mahallesi.

Küçükçekmece İlçesi:
Yarımburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Kanarya, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, Kemalpaşa, Sultan Murat, Yenimahalle ve Yeşilova Mahalleleri.

Sultangazi İlçesi:
Cebeci, Eski Habipler, Malkoçoğlu, Yayla, İsmet Paşa ve Habipler Mahalleleri.

Eyüpsultan İlçesi:
Pirinççi, İhsaniye, Odayeri, Işıklar, Akpınar ve Ağaçlı Mahalleleri.

 

İSKİ TELEFON NUMARASI

Arnavutköy Şube Müdürlüğü: 0212 597 85 01

Esenyurt Şube Müdürlüğü: 0212 699 20 70

Avcılar Şube Müdürlüğü: 0212 509 44 90

Başakşehir Şube Müdürlüğü: 0212 687 28 80

Arnavutköy Şube Müdürlüğü: 0212 597 85 01

Çatalca Şube Müdürlüğü: 0212 789 38 88

Büyükçekmece Şube Müdürlüğü: 0212 852 35 89

Küçükçekmece Şube Müdürlüğü: 0212 624 90 11

Sultangazi Şube Müdürlüğü: 0212 475 12 80

Eyüpsultan Şube Müdürlüğü: 0212 627 33 66

 

 

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