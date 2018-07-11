Bitkilerin büyümesi amacıyla ve dekoratif ürün olarak tasarlanan ancak kısa zamanda kimi uyanıklar tarafından çocuklara oyuncak olarak pazarlanan su maymunları, uyarılara rağmen internette ve işportada satılmaya devam ediyor. ‘Poliakrilamid asit’ içeren nanoteknolojik ürün suyla temas ettiğinde büyüklüğünün 400 katına ulaşıyor. Şeker sanılıp yutulduğunda ise solunum yetmezliği, mide, bağırsak tıkanmalarıyla ölümcül riskler yaratıyor.
Uzmanlara göre, su maymunları zehirleme ve alerjik etkilere de neden olabilir.
SEVİMLİ DEĞİL ZEHİRLİ
Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; piyasada yapılan araştırmada oyuncakçıların uyarıları dikkate aldığının tespit edildi. Eminönü ve AVM’lerdeki oyuncakçılarını gezdiklerinde, ‘su maymunu’ adlı ürünün artık raflarda olmadığını belirlediler. Oyuncakçılar, ürünlerin çocuklar için tehlikeli olduğunu, bu nedenle raftan indirildiğini söylediler. Ancak büyüyen su toplarının internette alışveriş siteleri üzerinden hala satışı mevcut...
İnternette ‘sevimli ürünler’ olarak pazarlanan bu ürünler, Tahtakale’deki bazı işporta tezgahlarında ise 10 liradan alıcı buluyor. İşportacılara su maymunlarının çocuklara satılmaması için uyarı yapıldığı söylendiğinde, bu ürünlerin yutulmadığı takdirde zararsız olduğu açıklamasında bulundular.
Su toplarının çocuklar için ölüm riski taşıdığı uyarısında bulunan Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, “Nanoteknolojik, poliakrilamid asit içeren bu ürünler, ılık suyla temas edince normal büyüklüklerinin 300, 400 katına ulaşıyor. Okullarda, arkadaşlarına su veya başka içecekler içinde bu ürünleri yutturmaya çalışmak gibi şakalar yapılabiliyor. Çocuk sağlığı açısından risk oluşturan bu ürünler nefes borusuna kaçmaları durumunda tıkanma, solunum yetmezliği, mide-bağırsak tıkanmaları ile ölüm riski yaratıyor. Ayrıca ürünlerin zehirleme ve alerjik etkisi de göz ardı edilmemeli” dedi.
BAKANLIK UYARMIŞTI
Daha önce Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurularda, vatandaşların bu ürünleri çocuklarından uzak tutmaları istenmiş, ölümcül riske dikkat çekilmişti.
"HER YERDE YASAKLANMALI"
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Uğurlu, şu uyarılarda bulundu: “Avcunuzda sıktığınızda parçalanan su maymununun asıl adı ‘kristajel’dir. Su ile temasında 400 kata kadar büyüyen bu ürünler, nefes borusuna kaçması veya yutulması halinde çok büyük riskleri beraberinde getirir. Suyun içinde şiştiği için yutak borusunda sıkışıp kalabilir veya midede şişerek çoğalabilir. Hayati tehlike yaratabileceği için bu ürünlerin her platformda kesinlikle yasaklanması gerekir.”
OYUNCAK VE HEDİYELİK EŞYA DÜKKANLARINDA SATILIYOR AMA...
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere konuyla ilgili genelgeler gönderilmesine rağmen satışların internetten devam ettiğine değinen Dr. Uğurlu şunları söyledi: “Genelgede ‘Bu tip ürünlerin oyuncak olmadığı, dekorasyon amaçlı olduğu bilgisinin ambalaja yazılması gerektiği; sadece çiçekçiler ve canlı bitki satışı yapan mağazalar tarafından satılabileceği; oyuncak ve hediyelik eşya dükkanlarında satışının engellenmesi; ürünü satan firmaların ürünleri satıştan kaldırmasının sağlanması’ yönündeki talimata rağmen yeterli piyasa denetiminin olmadığı ortada. Bu tip malzemelerin özellikle internette denetimsiz olarak satılması yasaklanarak caydırıcı önlemler alınmalı.”
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