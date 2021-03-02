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Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021 Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, "Şubat ayı ihracatı yüzde 9.6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatını yakaladık. Şubatta ithalat, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 9.8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar oldu. Bu ayda dış ticaret açığı 3 milyar 365 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79.5'ten yüzde 82.9'a yükseldi. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86.4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86.8 olarak gerçekleşmiştir." açıklamasında bulundu

REKOR| Son dakika: Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
HABERTURK.COM

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı.... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şubat ayı ihracatı yüzde 9.6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatını yakaladık. Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir." dedi

"2021'DE YATIRIMLAR VE ÜRETİMDE ELİMİZİN ÇOK DAHA GÜÇLENECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz." dedi.

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