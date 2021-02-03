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Şubat ayı kira zammı| Kira zammı ne kadar oldu? Kontrat yenileyecekler dikkat!

Şubat ayında kontrat yenileyecek kiracı ve maliklerin merak içerisinde beklediği Ocak ayına göre bir yıllık enflasyon tutarı belli oldu. Peki, Şubat ayı kira zammı ne kadar olacak? İşte, enflasyon oranına göre Şubat ayı kira zammı tutarı...

Şubat ayı kira zammı| Kira zammı ne kadar oldu? Kontrat yenileyecekler dikkat!

2021 Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylelikle geçtiğimiz yıl Ocak ayından bu yıl ki Ocak ayına kadar geçen bir yıllık enflasyon artış yüzdesi de belli olmuş oldu. Enflasyon farkının belli olmasının ardından birçok alanda olduğu gibi kiracı ve malikleri de yakından ilgilendiren Şubat ayı kira zam yüzdesi de netleşmiş oldu. Peki, kira zammı ne kadar olacak? İşte, merak edilen detaylar...

ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı, buna göre ocak ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 1.68, yıllık yüzde 14.97 oldu. Beklenti yüzde 14.75'ti. Yıllık en düşük artış yüzde 1.35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4.25 ile sağlık, yüzde 3.02 ile konut ve yüzde 2.90 ile ev eşyası oldu.

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Kontrat yenileyecekler bilindiği üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşen enflasyon farkını dikkate alarak kontratlarını yeniliyorlar. Bir önceki yılın Şubat ayı başına göre enflasyon farkı yüzde 14,97 oldu. Buna göre kira Şubat ayında kira zammı yapacaklar bu rakama göre kontratlarını yenileyecekler.

Örneğin geçtiğimiz yıl Şubat ayından itibaren 1000 TL kira ödeyen bir kiracı zam farkıyla birlikte bundan böyle bin 149 lira 70 kuruş kira ödemeye başlayacak.

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