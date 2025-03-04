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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şubatta dış ticaret açığı yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Şubatta dış ticaret açığı yükseldi

        Şubat ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 oranında artarak 8,2 milyar dolar oldu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:09
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        Şubatta dış ticaret açığı yükseldi
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlıkta Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

        Buna göre göre, Şubat ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 oranında artış ile 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

        Kararlılıkla uygulanan ekonomik programın olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerini bildiren Bolat, 2024 yılındaki büyümede net mal ve hizmetler ihracatının katkısının 1,1 puan olduğunu söyledi.

        Bolat, faiz oranlarındaki gerilemeyle yatırımların daha da hızlanacağına inandıklarını dile getirdi.

        Türkiye'nin istihdamında da sevindirici gelişmelerin olduğuna dikkati çeken Bolat, "Ocakta işsizlik yüzde 8,4'e geriledi. Bu da 2013'ten bu yana işsizlikte en düşük oranı oluşturmaktadır." diye konuştu.

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        Bolat, şubatta yıllık enflasyonun yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilediğini anımsatarak, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyonun da son 3 yılın en düşük seviyesine indiğini bildirdi.

        ABD yönetiminin Çin, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya yönelik aldığı ilave gümrük vergisi kararına işaret eden Bolat, bu kararların ticaret savaşlarını tetiklediğini, dünya ticareti açısından belirsizliğe neden olduğunu söyledi.

        Bolat, şubat ayı ihracat rakamlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        "Şubat ayı ihracatı 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat zor bir aydı, kar, don, buz nedeniyle kara yolları kapandı. Önemli olan takvim etkisiydi. Geçen yıl şubat ayı 29 çekmişti, bu yıl 28 günlük şubat ayımız oldu. Şubata 900 milyon dolar eksiyle başladık. Geçen yıl 21 milyar 91 milyon dolar olduğunu düşündüğümüzde, şubatta 314 milyon dolarlık azalma söz konusu oldu. Şubat 2024, 28 gün olsaydı, ihracatımız 19,9 milyar dolar olacaktı. Biz 1 milyar dolarlık artışla şubat ayında yüzde 5'lik rekor ihracat açıklaması yapacaktık. Bu tür takvim etkileri her dönem olabiliyor. Takvim etkileri aylık rakamları etkileyebiliyor."

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        Şubat 2024'te Euro-dolar paritesinin 1,08, ocakta 1,04 olduğunu aktaran Bolat, bunun da ihracatta 300 milyon dolarlık dezavantajı bulunduğunu belirtti.

        Bolat, mal ihracatında son 21 ayın 13'ünde rekorun kırıldığını anımsatarak, "Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 800 milyon dolar artıdayız, yaklaşık 42 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu da yüzde 2,1 artış anlamına geliyor. Yani ihracatımız yılın ilk iki ayında yüzde 2,1 artışla 41,9 milyar dolar oldu" ifadesini kullandı.

        Şubat ayı ithalatının ise 28,9 milyar dolar olduğunu söyleyen Bolat, şunları kaydetti:

        "Geçen yılın aynı dönemine göre baktığımızda 1 milyar dolarlık artış var, yani yüzde 3,8'lik artış gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde ithalatta yüzde 6'lık artışımız var. Doğal gaz ithalatımız ilk iki ayda 1 milyar 550 milyon dolar arttı çünkü uluslararası doğal gaz fiyatları yükseldi. Altın ithalatımızda da ilk iki ayda yaklaşık 1 milyar dolar civarında artış var. Altın ve doğal gazı çıkardığımızda dış ticaret açığımızda azalma söz konusu."

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