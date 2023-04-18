Suç örgütü lideri Barış Boyun’la ilgili sıcak gelişme

Kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalanan Barış Boyun'un İstanbul’da yönettiği ve çökertilen suç çetesiniden 139 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilmişti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, adliyeye gönderilen şüphelilerden 46’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çeteyle ilgili çalışmalarını sürdüren Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülğü ekipleri, Barış boyun’un sağ kolu kardeşi Zafer Boyun’u dün gece yakaladı. Tüm bu çalışmalar yapılırken Barış Boyun için İtalya’da önemli bir gelişme yaşandı.

SERBEST KALDI

Yapılan çalışmalarda, Barış Boyun, önce Gürcistan’a kaçmıştı. Gürcistan’da yakalanan Boyun burada serbest kaldıktan sonra İtalya’ya kaçmıştı. Hakkında Kırmızı Bülten bulunan Barış Boyun İtalya polisi tarafından yakalanmıştı. Boyun, cezaevine konulduktan sonra, Türkiye, Boyun’un iadesi için harekete geçti. Boyun’un iade talebini reddeden İtalya, yeni bir karara imza attı. Cezaevinde bulunan Boyun İtalya’da serbest kaldı.

ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA YASAĞI

İtalya’da bir tatil bölgesi olan Rimini’de serbest kalan Boyun hakkında şehir dışına çıkma yasağı konuldu. Bu kararın ardından Barış Boyun Rimini’de serbest gezebiliyor. Şehir dışına çıkamayan Boyun için, Türkiye yeniden harekete geçti.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine ile edilen çalışmalarda, suç örgütüne yönelik “Kasten öldürme”, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” “Silahlı Kasten Yaralama”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti”, “Silah Ticareti”, “Mala Zarar Verme” “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”, “Tehdit” konularından 103 suç eylemleri gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştı.

8 CİNAYET DOSYALARI ÇIKMIŞTI

Yapılan çalışmalarda suç örgütünün bu olaylardan 8’nin ise cinayet dosyası olduğu ortaya çıkmıştı. Çetenin işlediği ve dosyada yer alan cinayetler şöyle sıralandı.



-16 Nisan 2022'de Yüksel Usta Hüseyin'in öldürülmesi

-08 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi

-22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi,

-15 Ekim 2022’de Bahçelievler’de Halil Güzel’in öldürülmesi

-20 Kasım 2022’de Beyoğlu’nda Murat Fırat Canlı’nın öldürülmesi

-24 Aralık 2022'de Kağıthane'de çıkan çatışmada yolda geçen olayla ilgisi olmayan Ramazan Arslan isimli Kuran Kursu Hocasının öldürülmesi,

-14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü Cumali Aslan’nın öldürülmesi

-2 Şubat 2023’de Sarıyer Zekeriyaköy’de Ferhat Yeşilkaya’nın öldürülmesi