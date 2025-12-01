"Suçu aydınlatma oranımız yüzde 99,8"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2025 yılında terörle mücadele kapsamında; 14'ü büyük, 77'si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. Bu arama tarama faaliyetleri kapsamında, 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir. 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu, ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur" dedi.

DHA'nın haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahı'nda düzenlenen 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız katıldı. Burada konuşan Yerlikaya, 186 yaşındaki asırlık bir çınar olan jandarmanın asli görevinin kardeşliği, birlik ve beraberliği korumak olduğunu belirterek, "Şehadet ve gazilik onuruyla taçlanmış, şanlı bir maziye sahip Jandarma Teşkilatımız; şer odaklarının korkulu rüyası, vatanımızın ve milletimizin çelikten iradesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi; 'Milletimizin birliğini korumak ve devletimizin bekası için, yüksek bir vazife şuuruyla, kahramanca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımız, üstlendiği tüm görevlerde milletimizi gururlandırmaktadır.' Bugün Jandarma Genel Komutanlığımız; 216 bin personeliyle; 728 bin kilometrekarelik sorumluluk sahasında, 17 milyonu aşkın vatandaşımızın güvenliğini sağlıyor" dedi.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ KONUŞACAĞIZ" Göreve geldikleri günden beri 'Türkiye'nin huzuru' şiarıyla; hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, terörden organize suçlara, uyuşturucudan siber suçlara kadar her alanda büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Ve inşallah, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle de artık terörün gölgesinin düştüğü bir ülke değil; birliğin, kardeşliğin, refahın yükseldiği büyük ve güçlü Türkiye'yi konuşacağız. Bakanlık olarak; bir yandan 'Terörsüz Türkiye' hedefinin inşasına omuz verirken, diğer yandan da sahada hakimiyeti, güvenliği ve kamu düzenini tavizsiz biçimde sürdürüyoruz. Bu anlayışla, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin akamete uğramaması için, kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 2025 yılında; terörle mücadele kapsamında, 14'ü büyük, 77'si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. Bu arama tarama faaliyetleri kapsamında, 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir. Yine, İHA ve İKU'larımız bu dönemde toplam 43 bin 193 saat uçuş gerçekleştirmiştir. 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu, ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur" ifadelerini kullandı.

"SUÇU AYDINLATMA ORANIMIZ YÜZDE 99,8" Bakan Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın disiplinli yapısıyla 'güven'in adı olduğunu ifade ederek, "Tüm katalog suçlarda olay sayısı azalırken, aydınlatma oranlarımız artıyor. Vereceğim rakamlar, ülkemizin huzur ve güveni için, yaz kış demeden canı pahasına görev yapan Jandarma Teşkilatımızın rakamlarıdır. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, 11 aylık verilere baktığımızda; 2024’te 100 bin 773 olan olay sayısı, 2025’te yüzde 10,5 düştü ve 90 bin 205’e geriledi. Bu 10 bin 568 daha az olayın meydana gelmesi demek. Aydınlatma oranımız ise yüzde 99,8 oldu. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta da düşüş var. Bu yıl, kasten yaralama yüzde 9,1, kasten öldürme yüzde 6 azaldı. Bir diğer önemli suç başlığı ise mal varlığına karşı işlenen suçlardan oluşuyor. Bu alandaki 9 önemli katalog suçunda; 11 bin 381 olan olay sayısı yüzde 20,8 azaldı ve 9 bin 10’a geriledi. Yani suç unsuru taşıyan 2 bin 371 daha az olay meydana geldi. Aydınlatma oranımız da yüzde 82,6’dan yüzde 89,3’e yükseldi. Geçen yıla oranla, jandarma bölgemizde motosiklet hırsızlığı yüzde 47, evden hırsızlık yüzde 31,7 azaldı. Suç ve suçlu neredeyse jandarma oradaydı ve gereğini yaptı, yapmaya da devam ediyor. Önleyici kolluk yaklaşımımız; sahada devriye görünürlüğümüzü artırıyor ve suç işlenmeden önüne geçmemizi sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.