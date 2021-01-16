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Sudan sorular araştırmasından çarpıcı sonuçlar! Su içmeyi unutuyoruz!

Türk Böbrek Vakfı, toplum sağlığı yararına yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sudan sorular araştırma projesi ile toplumun su tüketim alışkanlıklarına dair çarpıcı sonuçlar ortaya konuldu

Sudan sorular araştırmasından çarpıcı sonuçlar! Su içmeyi unutuyoruz!
Ne kadar su içmeliyiz?
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HABERTURK.COM

30 yılı aşkın süredir başta böbrek sağlığı olmak üzere beslenme, hareket ve sağlıklı yaşama dair toplum sağlığını korumak için çalışmalarına devam eden Türk Böbrek Vakfı, toplum sağlığı yararına yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

"ÇOCUKLAR GÜNDE 8 BARDAK SU İÇMELİ"

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Vakıf olarak çalışmalarımız uzun yıllardır ‘sağlıklı toplum, sağlıklı nesiller’ çerçevesinde ilerliyor. Çocukların günde 8 bardak (1.5 litre),yetişkinlerin ise kadınların 2, erkeklerin 2.5 litre su içmesi gerekiyor. Çay ve kahve içinde su bulundursa da içerisindeki farklı maddelerden dolayı ihtiyacımız olan su yerine geçmiyor. ‘Sudan Sorular’ araştırma projesi de önceki yıllarda hayata geçirdiğimiz ve su tüketimine dikkat çeken çalışmalarımıza atıfta bulunuyor. Vakfımızın resmi sosyal medya hesapları üzerinden büyük bir titizlikle gerçekleştirilen #SUdanSorular araştırma projemiz, toplumumuzun su tüketim alışkanlıklarına dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu” dedi.

Yapılan araştırma ile sosyal medya hesaplarının anket özelliği üzerinden 850 binin üzerinde katılımcıya ulaşıldı. Yaklaşık 3 ay süren ve 18-65 yaş aralığındaki genel hedef kitleye uygulanan çalışmada, katılımcılara su tüketimi alışkanlıkları ile ilgili sorular iletildi. İşte anket sonuçlarından dikkat çeken ayrıntılar...

COVID-19 VE DIŞARIDA TUVALETE GİTME ÇEKİNCESİ DAHA AZ SU İÇME NEDENİ

· Evin dışında su tüketimi azalıyor!

- ''Evimin dışında su tüketimim azalıyor.'' diyenlerin oranı % 44.

- Dışarıda tuvalete gitmekten kaçındığı için daha az su içmeye meyilli olanların oranı %52.

- İdrar renginin su tüketimine dair ipuçları verdiğini bilen ve su tüketimini idrar renginden takip edenlerin oranı %36.

· 3 kişiden 1’i günlük ne kadar su tüketmesi gerektiğini bilmiyor!

‘‘Yetişkin bir bireyin her gün ne kadar su içmesi gerektiğini biliyor musunuz?’’ sorusuna ankete katılanların %70’i ‘Evet’ derken; %30’u ‘Hayır’ dedi.

· Neredeyse her 2 kişiden 1'i günlük su tüketim miktarına dikkat etmiyor!

''Günde en az 2-2.5 litre su tüketmeye dikkat ediyor musunuz?'' sorusuna ankete katılanların sadece %57'si 'Evet' dedi.

· Sabahları güne su içerek başlayanlar çoğunlukta!

''Sabahları uyanınca güne bir bardak su içerek başlıyor musunuz?'' sorusuna ankete katılanların %62'si 'Evet' yanıtını verdi.

· Suyu Tatlandırmak Su Tüketimini Artırıyor mu? Suyu tarçın, limon, meyve dilimleri ile tatlandırmanın daha fazla su içmeye yardımcı olduğunu düşünenlerin oranı sadece %38.

· ‘‘Su, Sudur!’’ - ''Su ihtiyacınızı su ile mi, yoksa diğer içecekler ile mi karşılıyorsunuz?'' sorusuna cevap verenlerin %21'i su yerine diğer içecekleri tercih ediyor. - ‘‘Suyun yerini diğer içecekler alamaz.’’ diyenlerin oranı %86.

· Her 2 Kişiden 1'i Bilmiyor! ''İçtiğiniz diğer soğuk ve sıcak içeceklerin vücudunuzun su ihtiyacını karşılamadığını, tam aksine susuzluğu attırdığını biliyor musunuz?'' sorusuna ''Evet'' diyenlerin oranı % 48.

- ''Gün içinde su içmeyi unutuyor musunuz?'' sorusuna ankete katılanların %60'ı ''Evet'' dedi.

- Su tüketimini artırmak için çaba sarf edenlerin oranı sadece %53.

- Su içmek için kendine belirli aralıklar koyanların oranı %23.

- Su içmeyi hatırlamak için bir uygulama kullananların oranı %9.

- ''TBV tarafından yapılan su içmeyi hatırlatıcı bir uygulama yapılsa kullanırım.'' diyenlerin oranı %38.

SU ŞİŞESİ TAŞIMAYI SEVMİYORUZ!

· Su içmeyi hatırlamak için yanında veya çevresinde su şişesi, , sürahi, termos vb bulunduranların oranı sadece %36.

· Hava Sıcaklığı Su Tüketimimizi Etkiliyor! Hava sıcaklığı su tüketiminizi etkiliyor mu sorusuna ankete katılanların %77'si ''Evet'' yanıtını verdi.

- ‘‘Suyun tadı su tüketimimi etkiler.'' diyenlerin oranı %76.

- ''Suyun sıcaklığı su tüketimimi etkiler.'' diyenlerin oranı %77.

- ''İçtiğiniz suyun kaynağı sizin için önemli midir?'' sorusuna ''Evet'' diyenlerin oranı %80.

SU VE SAĞLIK İLİŞKİSİ HAKKINDA BİLİNÇLİ MİYİZ?

-''Yeterli su tüketiminin vücudumuz üzerindeki faydalarını biliyorum.'' diyenlerin oranı %48.

- ''Az su tüketmenin vücudumuz üzerindeki zararlarını biliyorum.'' diyenlerin oranı %56.

- Az su içmenin nabız ritminin bozulmasına yol açabileceğini bilenlerin oranı %81.

- Az su tüketmenin baş ağrısına sebep olabileceğini bilenlerin oranı %64.

- Yetersiz su tüketimin yaşlılarda kafa karışıklığına sebep olabileceğini bilenlerin oranı %53.

- Yetersiz su tüketimin cilt sağlığı ile ilgili çeşitli sorunlar yaratabileceğini bilenlerin oranı %70.

- Yorgunluk hissinin yetersiz su tüketimi ile ilişkili olabileceğini bilenlerin oranı ise %58.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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