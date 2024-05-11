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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Süheyl Batum'dan Dursun Özbek'e cevap! - Galatasaray Haberleri

        Süheyl Batum'dan Dursun Özbek'e cevap!

        Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 19:18 Güncelleme: 11.05.2024 - 19:18
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        Süheyl Batum'dan Dursun Özbek'e cevap!
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        Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalar ile ilgili konuştu.

        Süheyl Batum yaptığı açıklamada, "Sayın Dursun Özbek bugün yaptığı bir konuşmada beni ve yol arkadaşlarımı "Florya projesini yaptırmayacağız" ifadesini kullanmakla itham etmiştir. Oysa bizlerin izin vermeyeceği husus Florya projesinin hayata geçmesi değil, tam tersine 30 Temmuz 2022 tarihinde Genel Kurul'dan alınan yetkinin koşullarına eksiksiz olarak uyulmadan, oldu bittiye getirilerek yapılmasıdır. Yani Galatasaray'ın geleceğinin karartılmasıdır." ifadelerini kullandı.

        İŞTE SÜHEYL BATUM'UN AÇIKLAMARI:

        "Sayın Dursun Özbek bugün yaptığı bir konuşmada beni ve yol arkadaşlarımı "Florya projesini yaptırmayacağız" ifadesini kullanmakla itham etmiştir.

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        Oysa bizlerin izin vermeyeceği husus Florya projesinin hayata geçmesi değil, tam tersine 30 Temmuz 2022 tarihinde Genel Kurul'dan alınan yetkinin koşullarına eksiksiz olarak uyulmadan, oldu bittiye getirilerek yapılmasıdır. Yani Galatasaray'ın geleceğinin karartılmasıdır.

        Bizler Galatasaray'ın menfaatine olan her projenin hayata geçmesi için taşın altına gövdemizi koymaya hazırız. Seçimi kazandıktan sonra da Florya projesi dahil her projeyi Galatasaray'ın geleceğini garanti altına alacak şekilde şeffaf olarak hayata geçireceğiz. Bunun haricinde atılacak her adım Galatasaray'a ve Galatasaray'ın geleceğine vurulmuş ağır bir darbe olacaktır.

        Sayın Dursun Özbek'ten beklentimiz Galatasaray Genel Kurulu'na taahhüt edildiği, seçim döneminde vurgulandığı ve Sayın Erden Timur'un 3 Haziran 2022 tarihli lansman, 8 Mart 2023 tarihli televizyon programı ve biraz önceki basın açıklamasında ifade ettiği gibi Florya projesinin Galatasaray'ın kendi öz kaynaklarıyla yapılması ve kulübümüzün bu projeden en yüksek geliri elde etmesidir.

        "Yeni yönetimin Bankalar Birliği borcundan kurtulmuş şekilde göreve başlamasını..." taahhüt eden Sayın Dursun Özbek'in, yine kendi ifadesiyle 2 milyar TL tutarında alınacak olan avans ödemesinin, 25 Mayıs 2024'e kadar kimden ve hangi koşullarda alınacağını Galatasaray Genel Kurulu'na açıklamasını bekliyoruz."

        DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

        Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün bazı arkadaşlar, çünkü seçim sathı mailindeyiz, bu projenin ne olduğunu onlar da biliyor ama akıllara ziyan şekilde 'Bu projeyi yaptırmayız' ifadelerini kullanıyor. Onlara tavsiyem, bu yanlış bir ifade. Bu projenin yapılmasını genel kurul oy birliğiyle aldı. Şartları şurtları belli. Tamamen alınan yetkiye bağlı olarak burası Galatasaray'ın mali yapısını düzeltmek için yapılıyor. Gereken yapılacak. Ama şu ifadeyi kullanırsan, 'ben burayı yaptırtmam', bu başka bir anlam taşıyor. Hiçbirimiz ne başkan ne üyeler hiç kimse genel kurulun iradesinin üzerinde olamaz. Hiç kimse genel kurulun iradesinin üzerinde olamaz. Ben bu manada konuşan arkadaşlara bunu hatırlatmak istiyorum. Galatasaray'a yeni usüller, ananede olmayan konuşma tarzları bize yakışmıyor. Önemli bir camiayız. Bu camiaya yakışmaz."

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